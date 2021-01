vor 47 Min.

Zwillinge aus Landsberg zeigen die Faszination des menschlichen Körpers

Fabienne (links) und Leslie Scholl präsentieren derzeit ihre erste Ausstellung in den Räumen der Rechtsanwaltskanzlei Becker&Partner in Landsberg.

Plus Die Zwillingsschwestern und Kunststudentinnen Leslie und Fabienne Scholl zeigen in einer Landsberger Rechtsanwaltskanzlei ihre Werke. Farbe spielt bei ihnen keine große Rolle.

Von Dagmar Kübler

Ausstellungen sind derzeit etwas sehr Seltenes. Umso mehr erfreut es, Kunst in den Räumen der Rechtsanwaltskanzlei Becker & Partner in Landsberg präsentiert zu bekommen. Mit Werken von Leslie Scholl und Fabienne Scholl setzt die Kanzlei damit ihre Ausstellungsreihe „Law Welcomes Art“ fort.

Eigentlich hätten die beiden jungen Künstlerinnen schon anlässlich der Langen Kunstnacht dort ausgestellt. Da diese heuer vor Ort ausfiel, bot ihnen Anne Becker nun die Möglichkeit. Zwar fand die Vernissage Ende Oktober aufgrund des Lockdown-Lights nur im kleinen Rahmen statt, jedoch bietet sich die Gelegenheit, die Fotografien und Gemälde noch bis Ende September 2021 zu betrachten. Während der Öffnungszeiten der Kanzlei sind sie unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln in den Gängen, Besprechungsräumen und Büros zu sehen.

Modefotografie vereint die Schwestern

Leslie Scholl (21) studiert Kunst und Medieninformatik an der LMU München und beschäftigt sich mit figurativer Malerei, Zeichnung sowie Kunst- und Modefotografie. Ihre Zwillingsschwester Fabienne Scholl studierte zuerst Kommunikationsdesign an der Hochschule in Düsseldorf und wechselte nun nach Neu-Ulm. Ihr Schwerpunkt ist Kunst- und Modefotografie. Leslie und Fabienne sind Zwillinge, und, wie sie dem LT beim Vorort-Termin erzählen, seien sie eigentlich Drillinge. Die dritte Schwester, die sich nicht dem Kunst-, sondern dem Zahnmedizinstudium zugewandt hat, spielt dennoch in der Kunst ihrer Schwestern als Model eine Rolle.

Die Schwestern stehen sich gegenseitig als Model zur Verfügung. Bild: Thorsten Jordan

So ist sie zum Beispiel bei der Serie von Unterwasserbildern zu sehen, bei der sowohl Model als Fotografin „abtauchten“. „Sie hat keine Angst vor dem Tauchen und kann sich unter Wasser sehr gut bewegen“, so Fabienne und Leslie Scholl zu ihrer Modelwahl.

Geboren in Augsburg, wuchsen die beiden in Landsberg auf und besuchten das Dominikus-Zimmermann-Gymnasium. Dass sie nun beide Kunst studieren, finden sie ideal, da sie sich dadurch gegenseitig inspirieren können. So bauen sie beispielsweise die Settings für die Fotos gemeinsam auf und stehen sich gegenseitig Model.

Die Vorbereitung für die Ausstellung dauerte ein Jahr

Etwa ein Jahr hat es gedauert, bis sie die circa 30 Bilder, die nun in ihrer ersten eigenen Ausstellung zu sehen sind, vorbereitet haben. Einige von ihnen sind auch am Lech oder in ihrem Zuhause entstanden, verraten sie. Ästhetik, Klarheit und Harmonie in Form und Farbe ist das Motto der Künstlerinnen, das sie gekonnt umsetzen und in Einklang bringen mit den Ausstellungsräumen.

Farbe wird von den Zwillingsschwestern nur sehr spärlich eingesetzt. Bild: Thorsten Jordan

Bewusst verzichten sie fast vollständig auf Farbe. Auch wählen sie neben einigen Gemälden auf Leinwand moderne Materialien wie Glas und Alu-Di-Bond. Als Motiv dient der Mensch, der menschliche Körper in seiner Bewegung, Ästhetik und Dynamik, wie Fabienne betont. Häufig erscheint der Körper klar und präzise, während das Gesicht im Abstrakten verschwindet. Die künstlerische Abstraktion ist gewollt, die beiden Künstlerinnen erreichen sie durch Bildbearbeitung.

Da sie noch nicht auf eine Profi-Fotoausrüstung zurückgreifen können, ist beim Fotografieren, zum Beispiel Unterwasser, Fantasie gefragt. Experimentell bauen die Schwestern dann ihr Equipment zur Situation passend um.

Ein Wandel durch die Ausstellung macht die Schönheit des menschlichen Körpers bewusst, die hier durch die Gabe der Komposition, aber auch durch den Einsatz technischer Hilfsmittel auf eine höhere Ebene gehoben wird.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen