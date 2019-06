vor 50 Min.

Zwillingsbrüder beleidigen und schlagen Polizisten

Die Weilheimer Polizei hatte es in der Nacht auf Samstag mit zwei aggressiven Zwillingsbrüdern zu tun.

Die beiden Männer aus Weilheim sind nicht zu beruhigen. Sogar im Krankenhaus sorgen sie für Ärger.

Von Thomas Wunder

Viel Arbeit haben zwei 38-jährige Zwillingsbrüder aus Weilheim den Beamten der Polizeiinspektion Weilheim in der Nacht von Freitag auf Samstag beschert.

Passanten hatten gegen 22.10 Uhr bemerkt, dass einer der beiden gestürzt war und sich eine blutende Wunde zugezogen hatte. Weil der Verletzte die Rettungsassistenten beleidigte und bedrohte wurden eine Polizeistreife und ein Hundeführer gerufen. Auch sie konnten den alkoholisierten Mann nicht beruhigen. Er wurde fixiert und ins Krankenhaus gebracht. Dagegen wehrte er sich massiv. Er trat die Polizisten mit dem Fuß, bedrohte und beleidigte sie.

Lautstarke Schreie aus der Zelle

Als der 38-Jährige im Krankenhaus behandelt werden sollte, rastete er erneut aus und schlug einer Krankenschwester ins Gesicht und verletzte sie leicht. Weil er anhaltend aggressiv war, wurde er in der Polizeiinspektion in Gewahrsam genommen. Dort fiel er noch mehrere Stunden durch lautstarke Schreie auf, ehe er am Vormittag wieder entlassen werden konnte.

Während der Verletzte im Krankenhaus behandelt wurde, tauchte dort sein Zwillingsbruder auf und versuchte zu stören. Kurze Zeit später kam er zur Polizeiinspektion. Weil er seinen Bruder nicht sehen durfte, wurde er immer aggressiver und wurde ebenfalls in Gewahrsam genommen. Dabei wehrte er sich massiv. Schließlich wurde er in eine Zelle gebracht. Am Morgen wurde er wieder entlassen.

