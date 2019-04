18:16 Uhr

Zwischen Kaffee und Kuchen: Das Café Sixt heißt jetzt „Die Goldammer“

Plus Eigentlich sollte das frühere Traditionscafé in der Dießener Bahnhofstraße schon an Ostern Wiedereröffnung feiern. Es gab jedoch unerwartete Probleme. Am Samstag macht "Die Goldammer" nun offiziell auf.

Von Dieter Schöndorfer

Relativ leise hat sich „Die Goldammer“, das ehemalige Café Sixt“, am Freitagnachmittag vor geladenen Gästen in den Dießener Gastro-Alltag zurückgemeldet. Laut und deutlich „Hallo“ wollen „Goldammer“-Chef Markus Dieffenbach und seine Mitarbeiter dagegen am Samstag zum ersten offiziellen Eröffnungstag sagen und viele Dießener und Gäste willkommen heißen.

Das „unverrückbare“ Ziel war eigentlich das Osterwochenende. Ein überaus ehrgeiziges Unterfangen nach dem gut dreimonatigen Komplettumbau des über 100 Jahre alten Traditionshauses in der Bahnhofstraße, das so viele Generationen noch unter dem alten Namen „Café Sixt“ lieben und schätzen. Jetzt grüßt „Die Goldammer“ – eine Woche später als geplant, doch voller motivierter Mitarbeiter. Das sei schon in der Umbauphase selbst unter den Handwerkern so gewesen. „Wir haben ja, wo immer es möglich war, auf regionales Handwerk gesetzt.“ Und das sollte sich bemerkbar machen, denn auch heimische Handwerker verbindet ein ganz besonderer Geist mit dem Traditionshaus, das künftig Moderne und Tradition mit biologischen Produkten verbindet und präsentiert. Plötzlich fiel der Putz von den Wänden „Den meisten bin ich sehr, sehr dankbar, denn wir haben ein enormes Tempo angeschlagen“, erzählt Markus Dieffenbach. Schließlich galt es, eine mehrwöchige Verzögerung wieder einigermaßen aufzuholen. Die Überraschungen in dem altehrwürdigen Haus schienen nämlich kein Ende zu nehmen. „Wir wollten eigentlich nur die Tapeten abziehen und plötzlich fiel der gesamte Putz von den Wänden.“ Und damit nicht genug. Die Decke, die erhalten werden sollte, musste aus Brandschutzgründen komplett runter und dann stellte sich heraus, dass auch die Rohrleitungen im Boden kaum mehr zu gebrauchen waren. Aber da hat Pächter Markus Dieffenbach mit der Eigentümerfamilie erneut jemandem, dem er extrem dankbar ist: „Stefan Schmid und seine Familie haben sich sofort entschieden, keine halben Sachen zu machen.“ Qualität hat aber in diesem Fall einen Preis: Die „Goldammer“ geht vorerst schrittweise in Betrieb, vor allem mit dem Café/Bistro. Der Pensionsbetrieb folgt im nächsten Monat. Lesen Sie dazu auch: Wie aus dem Café Sixt das Goldammer wird Markus Dieffenbach war trotzdem guter Dinge, sein Ziel zu verwirklichen, an Ostern eröffnen zu können. Noch kurz vor dem Osterwochenende tummelten sich Handwerker von elf Gewerken auf der Baustelle. „Doch dann sollte an Gründonnerstag das Herzstück der Goldammer, die Backstube, in Betrieb gehen und nichts ging. Die Spezialanschlüsse der Öfen an die Hausleitungen funktionierten nicht, an Backen war nicht zu denken. Die Produktion stand, bevor sie komplett ins Laufen kam. Es half nichts, wir mussten verschieben“, so Dieffenbach. Als guter Geist erwies sich in dieser Zeit neben anderen Hauptkoch Marco Siebel.

