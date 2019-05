16.05.2019

Zwischen Lässigkeit und Regeln

Vertreter von CSU, Grünen und SPD suchen Antworten

„Was ist eigentlich aus dem angekündigten Bürokratie-Abbau in der Europäischen Union geworden und warum werden Berufsabschlüsse junger Menschen aus dem europäischen Ausland bei uns oft nicht anerkannt?“ Das waren einige der Fragen, die sich die rund 50 Zuhörer stellten, die zur Podiumsdiskussion „Europa für alle“ nach Kaufering gekommen waren. Dort diskutierten Landrat Thomas Eichinger (CSU), Martin Valdés-Stauber (SPD-Kandidat für das EU-Parlament) und Josef „Hep“ Monatz-eder (Mitglied des Europaausschusses im Landtag, Grüne) auf Einladung des „Landsberger Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus für Toleranz und Menschenwürde“.

„1600 Gesetze waren vom Bürokratie-Abbau betroffen“, antwortete Eichinger auf die Frage. „Aber es wächst schneller nach, als es abgebaut werden kann.“ Dass der Perfektionismus, vor allem in Deutschland, sehr oft lähmend sei, sehe auch er, bei allem Streben nach Sicherheit, problematisch. „Wir sind mittlerweile so perfektionistisch, dass ich mich manchmal frage, wie ich ohne diese Regularien früher überhaupt überleben konnte“, sinnierte Monatzeder, der sich „manchmal mehr Lässigkeit“ wünscht. „In Deutschland wird oft vieles zu kompliziert umgesetzt, was in anderen Ländern schlanker geht“, ist Valdés-Stauber überzeugt. In seinen Augen sind vielfach gar nicht die Regularien aus Brüssel „schuld an so mancher Verzögerung“, sondern eben die Interpretation.

Die Frage nach der Anerkennung der beruflichen Ausbildung junger Menschen aus anderen europäischen Länder beantwortete das Podium so: „Um da eine gute Regelung zu finden, müssten zuerst einmal die Ausbildungsinhalte aller EU-Staaten angeglichen werden“, meinte Monatzeder. Das sei tatsächlich eine Aufgabe, die in Europa schnell erledigt werden müsse, um dem Fachkräftemangel in Deutschland etwas entgegensetzen zu können.

Dass gerade auf der Ebene der Arbeitswelt mehr Annäherung nötig sei, darin waren sich die drei Politiker genauso einig wie in der Frage, wie in Zukunft in der Bevölkerung mehr Interesse an Europa geschaffen werden könne. Stark verbesserungswürdig sei beispielsweise die Kommunikation und Transparenz im und aus dem Europäischen Parlament. Was mangelnde oder einseitige Information über Europa anrichten kann, zeige überdeutlich der Brexit. Den Briten seien hauptsächlich die Nachteile Europas verkauft worden, nicht aber die vielen Vorteile, die eine Wirtschafts- und Wertegemeinschaft mit sich brächte. Denn nur als Solidargemeinschaft hätten die Mitgliedsstaaten in der Welt überhaupt eine Chance mitzuhalten und mitzureden.

Angeschnitten wurden auch Themen wie Steuergleichheit in Europa, die allerdings schon historisch und traditionell in den einzelnen Ländern nur schwer, wenn überhaupt zu erreichen sei. „Einen Korridor in Sachen Mindestlohn mit Ober- und Untergrenzen“ forderte Monatzeder. „Mehr Kontakt der EU-Abgeordneten zu den Menschen draußen in den Ländern“ wünschte sich Landrat Thomas Eichinger und eine intensivere Beschäftigung mit Zukunftsfragen wie ökologischer Wandel oder Solidarität hat sich Valdés-Stauber auf seinen Wunschzettel geschrieben.

Moderator Francesco Abrate von der Europa-Union Schwaben kann sich eine Welt ohne Europa gar nicht mehr vorstellen. Er warnte davor, sich diese Werte- und Wirtschaftsgemeinschaft durch den derzeit herrschenden Rechtsruck kaputtmachen zu lassen. (vang)

