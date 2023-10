Schwerer Unfall mit Motorradfahrer auf A96 – Sperrung aufgehoben

Auf der A96 ereignete sich am Donnerstag sich ein schwerer Unfall. Die Strecke war in Fahrtrichtung München gesperrt. Das sorgte für ein Verkehrschaos in Landsberg und Kaufering.

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der A96 hat am Donnerstag über mehrere Stunden zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in Landsberg und Kaufering geführt. Laut Verkehrspolizei war ein Motorradfahrer gestürzt und hatte sich dabei schwerste Verletzungen zugezogen. Die Autobahn wurde in Höhe Landsberg Nord bis kurz vor 18 Uhr in Fahrtrichtung München komplett gesperrt. Die Sperrung ist wieder aufgehoben.

Unfall auf A96: Stau bremst Verkehr in Landsberg aus

Nach Informationen unserer Redaktion ereignete sich der Unfall gegen 11 Uhr kurz nach der Autobahnauffahrt Landsberg-Nord in Fahrtrichtung München. Der Motorradfahrer, ein 30-Jähriger aus Landsberg, kam zu Sturz und prallte gegen eine Leitplanke. Wie die Polizei mitteilte, führte eine erste Einvernahme unabhängiger Zeugen zu einem vorläufigen Ermittlungsergebnis. Demnach fuhr der 30-Jährige zwischen einer Motorradfahrschule auf Prüfungsfahrt und einem LKW. Da dem später Verunfallten die Geschwindigkeit offenbar zu langsam war, gab er Vollgas, um noch vor der Einfahrt der anderen Fahrzeuge auf die linke Spur der A96 zu gelangen. Im Zuge dieses Fahrmanövers verlor der Biker die Kontrolle über sein Zweirad und kollidierte mit der Mittelleitplanke.

Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde er mit einem Hubschrauber in eine Klinik nach Augsburg geflogen. Gegen 13 Uhr war der Einsatz für Feuerwehr und Rettungskräfte beendet. Die Autobahnmeisterei übernahm die Absperrung und leitete den Verkehr in Landsberg-West und Landsberg-Nord aus. Später kam ein Gutachter hinzu, der auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein unfallanalytisches Gutachten erstellen sollte. Auf der Umleitungsstrecke kam es bis in die Abendstunden zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Stauungen. Auch auf Ausweichrouten wie über die Katharinenstraße, den Hauptplatz, die neue Bergstraße und die Münchener Straße Richtung Anschlussstelle Landsberg-Ost gab es lange Staus. Die Fahrbahn der A96 in Fahrtrichtung München konnte erst nach vollständigem Abschluss der Arbeiten des Gutachters vor Ort, gegen 18.00 Uhr, wieder für den Verkehr frei gegeben werden.

Nach einem schweren Unfall auf der A96 staut sich der Verkehr unter anderem in der Spöttinger Straße in Landsberg. Foto: Thorsten Jordan

Der 30-Jährige befindet sich im Augsburger Klinikum und ist mittlerweile außer Lebensgefahr. Sein bem Unfall quer über die Fahrbahn geschleudertes Motorrad wurde zum Totalschaden. Laut der Polizei entstand zudem an der tangierten Leitplanke ein Schaden von rund 600 Euro. Durch das auf der Fahrbahn liegende Motorrad sollen weitere Verkehrsteilnehmer geschädigt worden sein. Die Polizei bittet mögliche Zeugen hierzu unter Telefon 089/891180 um Hinweise.

