Auto überschlägt sich – Stau auf der A96

Auf der Autobahn A96 Lindau Richtung München gibt es aktuell einen Stau. Zwischen Windach und Greifenberg in Oberbayern ist es zu einem Unfall gekommen. Der linke Fahrstreifen und der Standstreifen sind blockiert. Wie die Polizei gegenüber unserer Redaktion bestätigte, überschlug sich dort ein Pkw und blieb auf dem linken Fahrstreifen auf dem Dach liegen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde aber niemand schwerer verletzt.

Stau auf der A96: Hier brauchen Autofahrer Geduld

Der Stau hat laut dem Portal bayerninfo.de eine Länge von etwas über vier Kilometern. Die Verzögerung beträgt demnach rund 50 Minuten. Gegen 9.30 Uhr war bereits ein Abschleppwagen bestellt.

Mehr dazu hier in Kürze.