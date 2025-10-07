Icon Menü
A96 Lindau Richtung München: Stau nach Unfall auf der A96

Landkreis Landsberg

Auto überschlägt sich – Stau auf der A96

Auf der A96 hat sich am Dienstagmorgen ein Auto überschlagen. Nach dem Unfall hat sich ein Stau gebildet, es gibt längere Verzögerungen zwischen Windach und Greifenberg.
Von Viola Koegst
    • |
    • |
    • |
    Auf der A96 hat es einen Unfall gegeben.
    Auf der A96 hat es einen Unfall gegeben. Foto: Julian Stratenschulte, dpa (Symbolbild)

    Auf der Autobahn A96 Lindau Richtung München gibt es aktuell einen Stau. Zwischen Windach und Greifenberg in Oberbayern ist es zu einem Unfall gekommen. Der linke Fahrstreifen und der Standstreifen sind blockiert. Wie die Polizei gegenüber unserer Redaktion bestätigte, überschlug sich dort ein Pkw und blieb auf dem linken Fahrstreifen auf dem Dach liegen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde aber niemand schwerer verletzt.

    Stau auf der A96: Hier brauchen Autofahrer Geduld

    Der Stau hat laut dem Portal bayerninfo.de eine Länge von etwas über vier Kilometern. Die Verzögerung beträgt demnach rund 50 Minuten. Gegen 9.30 Uhr war bereits ein Abschleppwagen bestellt.

    Mehr dazu hier in Kürze.

