Fahrer landet mit 800 PS Sportwagen auf der A96 in der Leitplanke

In der Leitplanke endete die Fahrt eines Mannes am Montag mit seinem Sportwagen auf der A96 bei Schöffelding. Der 68-Jährige war in Richtung München unterwegs und zog sich dabei leichte Verletzungen zu, informiert die Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck. Auf Höhe der Ausfahrt Schöffelding sei das Heck des Wagens mit einer Leistung von 800 PS „mutmaßlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit“ gegen 16.45 Uhr auf der nassen Fahrbahn ausgebrochen, berichtet die VPI.

Das Fahrzeug kam nach rechts ab, prallte gegen eine Leitplanke und wurde zurück auf die Straße geschleudert. Es war nach dem Unfall keine Vollsperrung der A96 nötig, so die Polizei. Der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. (AZ)