Die Lechfeldstraße in Landsberg soll ab 2026 saniert werden

Die Lechfeldstraße im Landsberger Westen war zuletzt einige Wochen eine Baustelle. Die Stadtwerke erneuerten dort ihre Sparten. Jetzt gleicht die Straße einem Flickenteppich. Schon zuvor war der Zustand schlecht, Spurrillen, Netzrissen und andere Beschädigungen sorgten dafür. Nun plant die Stadt, die Lechfeldstraße zwischen der Carl-Friedrich-Benz-Straße und der Iglinger Straße auszubauen. Rund 2,3 Millionen Euro sind für das Projekt veranschlagt, das in zwei Abschnitten in den Jahren 2026 und 2027 umgesetzt werden soll.

Die Fahrbahn wird abschnittsweise verengt und Bäume werden gepflanzt

In der Sitzung des Bauausschusses des Stadtrats stellte Referatsleiter Jean-Marc Baum drei Planungsvarianten vor. Letztlich votierten die Stadträtinnen und Stadträte einstimmig für die erste Variante. Diese sieht auf jeder Straßenseite einen Gehweg mit einer Breite von je 1,80 Metern vor, dazwischen liegt die Fahrbahn mit einer Breite von etwa 6,40 Metern. Zur Entsiegelung, Begrünung und Verkehrsberuhigung erfolgt eine wechselseitige Einengung der Fahrbahn. Grünflächen, überwiegend mit Bäumen bepflanzt, sollen in diesen Bereichen entstehen. Die Gehwege werden durchgängig gepflastert.

Durch den Ausbau sollen rund 90 Quadratmeter zusätzliche Grünflächen entstehen, neun Bäume könnten laut Jean-Marc Baum gepflanzt werden. Gleichzeitig würden aber von den bisher 30 Stellplätzen zehn wegfallen. Die wechselseitigen Einengungen der Fahrbahn tragen nach Ansicht der Stadtverwaltung aktiv zur Verkehrsberuhigung bei und verbessern so die Sicherheit vor allem der schwächeren Verkehrsteilnehmer wie Radfahrer und Fußgänger. Dennoch könne der Stadtbus noch ausreichend flüssig durchfahren.

Das Regenwasser wird zum Bewässern der Grünflächen verwendet

Um das Niederschlagswasser vom Abwassersystem zu trennen, soll eine Rinnenentwässerung mit Vorreinigung ausgeführt werden. Das Regenwasser wird gesammelt und vor der weiteren Nutzung mittels einem Filtersubstrat gereinigt, führte Referatsleiter Baum in der Sitzung aus. Durch ein installiertes Verteilernetz mit Weichensystem werde das gesammelte und gereinigte Niederschlagswasser im Sommer zur Bewässerung der neu entstandenen Grünflächen und Bäume verwendet und im Winter werde das salzhaltige Niederschlagswasser in Rigolen unter der öffentlichen Fahrbahn versickert.

Als Baubeginn sieht die Stadtverwaltung April nächsten Jahres vor. Wie Jean-Marc Baum in der Sitzung des Bauausschusses sagte, müsse die Maßnahme aber auf zwei Jahre aufgeteilt werden. Abschnitt zwei würde dann im Jahr 2027 in Angriff genommen.