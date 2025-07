Das Herbstprogramm des Landsberger Stadttheaters steht

Das neue Herbstprogramm des Landsberger Stadttheaters ist da und gefüllt mit Theater, Konzerten, Tanz, einer Eigenproduktion der Jungen Bühne und Kindertheater sowie jeder Menge toller Filme im Filmforum. Theaterleiter Florian Werner blickt für unsere Redaktion auf die Saison voraus.

Das Programm startet mit der Premiere „Jesus liebt mich“ nach dem Bestseller von David Safier in einer Produktion der Theaterplattform theaterlust. Das Filmforum beginnt mit dem neuen Film von Wes Anderson „Der phönizische Meisterstreich“, im Kindertheaterprogramm ist wieder Doctor Döblingers geschmackvolles Kasperltheater zu Gast und die Konzertreihe von Edmund Epple startet wie gewohnt mit „Stoppok & Artgenossen“, an den sich zeitnah gleich ein erneutes Konzert von Robert Forster anschließt - diesmal mit Band. Jeweils zum ersten Mal musikalische Gäste in Landsberg sind Dota und das Andromeda Mega Express Orchestra.

Die Landsberger Moreth Company feiert ein kleines Jubiläum

Zu ihrem zehnjährigen Bestehen zeigt die Moreth Company „Eine Frau flieht vor einer Nachricht“ nach dem Roman von David Grossman mit Maria Helgath und Michael A. Grimm. Das Landestheater Tübingen bringt mit „Ein Heimatabend“ den von Jörn Klare recherchierten Blick auf den Begriff Heimat anhand unseres Nachbarbundeslands und eine komödiantische Neufassung von Fontanes Effi Briest. Thorsten Krohn und Christian Heiß haben sich zusammen mit Lucca Züchner und Greulix Schrank in „Alan – Mensch Maschine“ mit dem Leben des Mathematikers Alan Turing beschäftigt und die Theaterei aus Herrlingen, die zum ersten Mal in Landsberg zu Gast ist, aber mit bekannten Gesichtern (Ursula Berlinghof und Agnes Decker) mit der Bühnenfassung von Dörte Hansens Roman „Altes Land“.

Icon Vergrößern Das Tanztheater "Reflections" im Landsberger Stadttheater zu Gast. Foto: Antoine Panier Icon Schließen Schließen Das Tanztheater "Reflections" im Landsberger Stadttheater zu Gast. Foto: Antoine Panier

Mit „Reflections“ und „Cracks“ sind auch wieder zwei Tanztheater im Programm, ebenso eine weitere Auflage der „Opern auf Bayrisch“ – zum ersten Mal mit Helmut Schleich. Auch das weitere Konzertprogramm hat mit Nik Bärtsch’s Ronin, Nils Kugelmann und Amparo Sánchez, Werner Schmidbauer solo und Silje Nergaard Hochkarätiges zu bieten. Aber solches findet sich auch in Landsberg selbst: Die Arnd Sprung Affinity des aus Köln stammenden Wahl-Landsbergers Arnd Sprung konzertiert Ende November mit ihrem neuen Album „Shimering Blue“.

Ein Puppentheater darf in Landsberg nicht fehlen

Auch das in Landsberg zunehmend beliebte Puppentheater darf nicht fehlen: Das Wiener Schuberttheater kommt mit der bewegenden Lebensgeschichte einer Ikone: „Die Gesichter der Hedy Lamarr“. Ein Höhepunkt ist das Gastspiel der Gemeinschaftsproduktion des Théâtre National du Luxembourg und des Renaissance-Theaters Berlin mit „Stahltier“ aus der Feder von Albert Ostermaier. Der Herkomer-Preisträger hat dieses Auftragswerk über Leni Riefenstahl und ihren Kameramann Willy Zielke verfasst und wird persönlich zur Vorstellung kommen, die durch den Fördervereins TILL unterstützt wird. Regisseur Frank Hoffmann hat mit Jacqueline MacCaulay und Wolfram Koch eine prominente Besetzung gefunden, die einen herausragenden Theaterabend verspricht.

Das Metropoltheater München, dessen Vorstellungen in Landsberg von der Familie Holzmann gefördert werden, ist mit „Post von Karlheinz“ ebenfalls zu Gast und das Landestheater aus Memmingen zeigt die Komödie „Jugendliebe“ von Ivan Calbérac. Abschluss ist dann nach dem Tanztheater „Cracks“ im Januar das Monologstück „Judas“ der bekannten niederländischen Dramatikerin Lot Vekemans.

Die Aktivitäten der Jungen Bühne des Stadttheaters unter Leitung von Julia Andres sind fester Bestandteil des Programms und gehen unvermindert weiter. Am 13. Dezember ist erneut der Film „Rapunzel in Quarantäne“ zu sehen, der unter den widrigsten Corona-Einschränkungen entstanden ist. Eine Neufassung der Produktion „Die Agentur“ zeigen die jungen Talente am Montag, 1. Dezember, und nach den Herbstferien (11. bis 13. November) ist die neue Eigenproduktion „Zeusmania“ zu sehen.

Icon Vergrößern "Oh wie schön ist Panama" ist als Erzähltheater in Landsberg zu sehen und zu hören. Foto: Joachim Hiltmann Icon Schließen Schließen "Oh wie schön ist Panama" ist als Erzähltheater in Landsberg zu sehen und zu hören. Foto: Joachim Hiltmann

Das Kindertheater zeigt wieder Stücke für die verschiedenen Altersgruppen. Dazu gibt es bald wieder einen eigenen Flyer im Theaterbüro und an vielen anderen Stellen in der Stadt. Für die kleineren Kinder gibt es „Oh, wie schön ist Panama“ als Erzähltheater und „Der kleine Weihnachtsmann“ als Figurenspiel. Für die Größeren zeigt Unser Theater „Draculina“, ein Musical von Alva Cecilia Winter über Vampire, die Vegetarier werden sollen, und das Schauspielensemble Südsehen kommt mit dem humorigen Weihnachtsstück „Ox und Esel“ kurz vor den Ferien.

Zwei besondere Konzerte im Oktober im Landsberger Stadttheater

Nicht zuletzt gibt es noch zwei besondere Konzerte im Oktober. Das Gitarrenduo Gruber & Maklar feiert im Stadttheater sein 40-jähriges Bestehen mit „Eine Geschichte der Welt in neun Gitarren“ und bringt dazu Stefan Wilkening als Sprecher mit. Zum Jubiläum des Fördervereins TILL plante bereits vergangenes Jahr der Initiator Joachim Feller ein Benefizkonzert zu Gunsten des Theaters, das nun am 11. Oktober stattfinden kann: „J.J. Feller and friends“ mit in Landsberg bekannten musikalischen Gesichtern und als special guest Peter Lohr.

Abonnements können im Theaterbüro gebucht werden. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Montag, 28. Juli, im Theaterbüro, im Reisebüro Vivell und online. Alle weiteren Informationen zu Abonnement und Kartenverkauf sind auf der Website stadttheater-landsberg.de zu finden oder im Theaterbüro unter 08191/128-333 oder kartenverkauf@landsberg.de zu erfragen.