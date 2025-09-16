Icon Menü
Abbiegende Autofahrerin übersieht Gegenverkehr

Eine Autofahrerin verursacht auf der Augsburger Straße in Landsberg einen Zusammenstoß.
    In Landsberg kam es am Montag zu einem Verkehrsunfall
    In Landsberg kam es am Montag zu einem Verkehrsunfall Foto: Julian Leitenstorfer (Symbolbild)

    Am Montagmittag befuhr eine Landsbergerin mit ihrem Pkw die Augsburger Straße. Von dieser wollte sie links auf eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Dabei übersah sie laut Polizeibericht der PI Landsberg den entgegenkommenden, bevorrechtigten Pkw eines 22-Jährigen aus dem östlichen Landkreis Landsberg. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 13.000 Euro. (AZ)

