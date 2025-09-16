Abbiegende Autofahrerin übersieht Gegenverkehr

Am Montagmittag befuhr eine Landsbergerin mit ihrem Pkw die Augsburger Straße. Von dieser wollte sie links auf eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Dabei übersah sie laut Polizeibericht der PI Landsberg den entgegenkommenden, bevorrechtigten Pkw eines 22-Jährigen aus dem östlichen Landkreis Landsberg. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 13.000 Euro. (AZ)

