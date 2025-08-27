Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten

Absage des Puls Open Air 2022: Ticketrückerstattung über Online-Mahnverfahren noch bis Ende 2025 möglich

Landkreis Landsberg

Absage des Puls Open Air 2022: Frist für Ticketrückerstattung läuft bald ab

Das Puls Open Air wurde 2022 wegen Personalmangel abgesagt. Viele Festivalbesucher warten noch immer auf ihr Geld. Ein Online-Mahnverfahren soll helfen.
Von Vanessa Polednia
    • |
    • |
    • |
    Marie-Therese Abler aus Augsburg wollte 2022 das Puls Festival auf Schloss Kaltenberg besuchen. Erst kam die Absage, darauf folgte das lange Warten auf die Ticketrückerstattung.
    Marie-Therese Abler aus Augsburg wollte 2022 das Puls Festival auf Schloss Kaltenberg besuchen. Erst kam die Absage, darauf folgte das lange Warten auf die Ticketrückerstattung. Foto: Abler

    Als das Puls Open Air 2022 nach pandemiebedingter Pause endlich zurückkehren sollte, war die Vorfreude groß. Doch nach dem ersten Festivaltag am 10. Juni wurde die Veranstaltung auf Schloss Kaltenberg wegen Personalmangel vorzeitig abgebrochen. Für die Besucherinnen und Besucher war das ein herber Schlag – und für viele ist der Ärger drei Jahre später größer denn je. Denn ein erheblicher Teil der Ticketkäufer hat bis heute keine Rückerstattung des Eintrittspreises vom damaligen Veranstalter Amont Gastro GmbH aus Chieming erhalten.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden