Absage des Puls Open Air 2022: Frist für Ticketrückerstattung läuft bald ab

Als das Puls Open Air 2022 nach pandemiebedingter Pause endlich zurückkehren sollte, war die Vorfreude groß. Doch nach dem ersten Festivaltag am 10. Juni wurde die Veranstaltung auf Schloss Kaltenberg wegen Personalmangel vorzeitig abgebrochen. Für die Besucherinnen und Besucher war das ein herber Schlag – und für viele ist der Ärger drei Jahre später größer denn je. Denn ein erheblicher Teil der Ticketkäufer hat bis heute keine Rückerstattung des Eintrittspreises vom damaligen Veranstalter Amont Gastro GmbH aus Chieming erhalten.
Landkreis Landsberg
