Zirkuscamp mit 120 Kindern: Diese Helfer sorgen für eine unvergessliche Woche

Hochseil und Minitrampolin, Trapez und Aerialring, Clowns und feine Artistik, Jonglage und Feuershow: Mit einem kunterbunten Gala-Programm endete das Sommerferien-Zirkuscamp Gogolori auf dem Schlüsselanger neben dem Landsberger Sportzentrum. Wie auch in den Jahren davor, zeigten 120 Kinder zwischen sieben und 13 Jahren, darunter drei Kinder mit Beeinträchtigungen, was sie während einer knappen Woche gemeinsam mit 30 Betreuerinnen und Betreuern gelernt und aufführungsreif einstudiert haben. Besonders beliebt beim Artistennachwuchs waren Luftnummern und Minitrampolin.

Alle Kinder haben als große Zirkusfamilie in einem der Zelte übernachtet. „Zirkus – das ist unsere Welt …“: Für den Programmstart im mit Eltern, Verwandten und Freunden mehr als voll besetzten, großen Zirkuszelt war auf die Melodie von „YMCA“ das Zirkuslied 2025 getextet worden. Nach dem lautstark mitgesungenen Refrain „Alle singen laut Gogolori“ begann die Stimmung bereits zu brodeln. Und wäre es an diesem Nachmittag nicht schon warm genug gewesen, steigerte sich das Brodeln mit jeder aufgeführten, wunderbar kreativen, fantasievollen Nummer. Akrobatischer Feentanz, Avatar am Trapez, Jonglage mit Harry Potter, Peter Pan im Aerialring, Feuerdrachen auf dem Minitrampolin, Herr der Ringe auf dem Hochseil, fröhliche Clowns, Waldgeister mit Feuershow, vorgezogene Weihnachtswerkstatt im Vertikaltuch: Alle Auftritte wurden stürmisch umjubelt.

Eine Nacht wurde in der benachbarten Turnhalle übernachtet

Zwischendurch berichtete Zirkusdirektorin Eileen Fischer von Erlebnissen während der Woche. Am Anfang sei es sehr nass gewesen: „Wir haben sogar einmal in der Turnhalle übernachtet“. Es wurde trocken, „und heute ist es richtig heiß“. Für unsere Redaktion gab es von Johannes weitere Informationen aus dem Backstage. „Wir haben 400 Meter Elektrokabel und 200 Meter Wasserschlauch verlegt.“ Für die Zelte wurden 500 Heringe („Ich hab sie gezählt“) in den Boden geklopft. Und es wurde selbst gekocht: „Zehn Erwachsene haben im Küchenzelt frisch, regional, ökologisch sinnvoll die täglichen, 500 bis 600 Essen zubereitet.“ Dreierlei: „Wenig Fleisch, vegetarisch und vegan.“ Lieblingsessen der Kinder: „Kaiserschmarrn und Spinatknödel“ waren dazu die häufigsten Antworten auf eine entsprechende Frage der Zirkusdirektorin während der Gala. Und weiter Johannes: „Wir haben heuer zum ersten Mal auf Mülltrennung geachtet und konnten so den Abfall nicht nur um, sondern auf zehn Prozent herunterfahren, was natürlich auch die Entsorgungskosten verringert.“

Dass dieses jährliche Zirkuscamp so tadellos funktioniert, ist den vielen Fans zu verdanken, die sich Jahr für Jahr helfend einbringen. Etwa die vierköpfige Familie Hermanski, Jens und Birgit mit den Söhnen Tim und Max. Birgit war im Küchenzelt beschäftigt, Tim war Teil des Technikteams und machte nebenbei auch gleich mit seiner Partnerin sein viermonatiges Baby mit der Zirkusluft vertraut. Max war natürlich auch beim Zirkus und selbst Jens brachte sich ein, stand einen Abend lang am Grill.

Wessy und Christian Siara werden besonders geehrt

Nicht nur Zirkusfamilie, sondern eigentlich „Der Zirkus“ sind Wessy und Christian Siara. Wessy macht seit 34, Christian seit 32 Jahren Zirkus. Die Beiden wurden vom Zirkusvirus besonders geehrt und das nicht nur für ihr vielfältiges Engagement rund um Zirkus und Zirkuspädagogik, die seit zwei Jahren immaterielles Weltkulturerbe als eigenständige Form der darstellenden Kunst ist. Das Ehepaar hat mit einer bedeutenden Spende die Anschaffung eines Containers für Zirkusmaterial möglich gemacht. Selbstloser Grund: „Wir ziehen von Issing weg“, sagt Wessy. „Die Scheune, in der bisher das Material gelagert war, fällt damit weg.“ Also sahen sich die Siaras nach einem Lkw-Auflieger um und bauten den gemeinsam mit Helfern praktisch aus. In den Holzregalen, in Kisten und Körben kann jetzt alles gelagert und zusätzlich ganz einfach und kompakt transportiert werden. „Bisher waren dafür stets mehrere Fahrten zwischen Issing und Landsberg notwendig.“ Wird der Container nicht für Aufführungen gebraucht, darf er auf einem Platz im Bereich der Stallungen bei Regens Wagner Holzhausen stehen. „Der Zirkusvirus ist dafür stets Teil des Sommerfestes am Magnusheim“, so Wessy.

Die Vorsitzende Eileen Fischer (Mitte, Zweite von rechts) und das Team des Zirkusvirus. Foto: Christian Rudnik

Die besondere Ehrung ist keinesfalls das Ende des Engagements der Siaras. „Wir tun, was wir noch können“, meint Christian lapidar. Am und mit dem Kind werde nicht mehr gearbeitet, es komme aber schon vor, „dass ich einen jungen Betreuer an die Hand nehme und ihn unterstütze“. Da beide mittlerweile Rentner sind, können sie sich einbringen, während andere Engagierte nicht abkömmlich sind. Beispiel Aufbau des großen Zelts des Zirkus Romano der Familie Hechenberger in Scherstetten am Mittwoch vor der Zirkuswoche: „Da konnten wir beim Platz ausmessen dabei sein.“ Selbstverständlich waren die Siaras gemeinsam mit vielen weiteren, zirkusverrückten Ehrenamtlichen Teil der Abbauparty unmittelbar nach dem Ende der Gala.