Staatspreisträger aus dem Landkreis Landsberg geehrt

Die Berufsschule in Fürstenfeldbruck besuchen auch etliche Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Landsberg. Bei der Absolventenfeier wurden auch Staatspreisträger aus der Region Landsberg geehrt.

Schulleiterin Andrea Reuß freute sich in ihrer Rede, dass nun 347 junge, sehr gut ausgebildete Fachkräfte der Arbeitswelt in der Region zur Verfügung stehen. Nicht nur die illustre Gästeliste der Feier, sondern auch die Berufe Schülerinnen und Schüler zeige, wie vielfältig die Ausbildung an der Berufsschule ist. Insgesamt beenden heute 347 junge Erwachsene ihre Ausbildung, 301 mit Erfolg. Von den Absolventinnen und Absolventen wurden 42 mit einer Urkunde für ihre besonderen schulischen Leistungen ausgezeichnet. Im Namen des Regierungspräsidenten von Oberbayern erhielten 39 Schülerinnen und Schüler (bis zur Note 1,5) eine Staatsurkunde aus. Das ist die höchste Auszeichnung für schulische Leistungen in Bayern.

Die größte Gruppe sind die Fachinformatiker

Ihren Abschluss an der Berufsschule Fürstenfeldbruck machten 17 Bankkaufleute, 57 Einzelhandelskaufleute und Verkäufer, elf Energie- und Gebäudetechniker, 61 Fachinformatiker, zwei Feinwerkmechaniker, zehn Friseure, 30 Groß- und Außenhandelskaufleute, sechs Industriekaufleute, 39 Kaufleute für Büromanagement, sechs Kfz-Mechatroniker, 42 Medizinische Fachangestellte, 27 Steuerfachangestellte und 39 Zahnmedizinische Fachangestellte.

Schulleiterin Andrea Reuß bei ihrer Rede bei der Abschlussfeier an der Berufsschule Fürstenfeldbruck. Foto: Berufsschule Fürstenfeldbruck

„Sie haben in den vergangenen zwei bis drei Jahren viel gelernt – nicht nur Fachwissen, sondern auch Werte wie Verantwortung, Teamgeist und Durchhaltevermögen“, sagte Andrea Reuß. Diese Kompetenzen seien das Fundament, auf dem die jungen Erwachsenen Zukunft bauen können. „Seien Sie also mutig, wenn es darum geht, neue Wege zu gehen. Haben Sie keine Angst vor Fehlern – das sind die zweitbesten Lehrer nach unseren. Und vergessen Sie nicht: Erfolg ist kein Zufall, sondern das Ergebnis von Engagement, Leidenschaft und Verantwortungsbewusstsein.“

Aus dem Landkreis Landsberg erhielten vier junge Frauen und Männer eine Staatsurkunde: Die Fachinformatiker Jannis Elgert und Christoph Klose aus Landsberg sowie die Steuerfachangestellten Lena Anna Viola Streicher aus Utting und Ronja Sanktjohanser aus Ludenhausen. (AZ)