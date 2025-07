Abschlussfeier an der Johann-Winklhofer-Realschule mit guten Noten und viel Gesang

„Yes we can!“ Alle fünften und sechsten Klassen der Johann-Winklhofer-Realschule Landsberg (JWR) drängten sich auf der Bühne im Sport- und Veranstaltungszentrum und schmetterten aus vollen Kehlen ein fröhliches Mutmachlied. Das war einmal für die zehnten Klassen, die hier gemeinsam mit ihrer eigenen und der großen JWR-Schulfamilie ihren Realschulabschluss mit Zeugnisübergabe und etlichen Ehrungen feierten. Es war aber auch für sie selbst, die Mitglieder des Riesenchors, die das, was die Absolventinnen und Absolventen bereits schafften, noch vor sich haben.

Mit dem Auftritt solle zum ersten Mal ein Bogen gespannt werden über die gesamte Zeit an dieser Schule, sagt Realschuldirektorin Katalin Lutzenberger darüber. Nach der Begrüßung der vielen Gäste durch Konrektorin Ruth Riedle dann eine nächste Überraschung: Statt mit dem Beginn einer festlichen Ansprache von Lutzenberger wurde ein Video gezeigt von einer Rakete, die nach 30 Sekunden in der Luft, unkontrolliert abstürzte und explodierte. Die Entwickler der Rakete beim deutschen Startup Isar Aerospace bezeichneten die Aktion anschließend als „gelungenen Start in eine erfolgreiche Zukunft“. Jetzt erst begann die Direktorin ihre Rede. Und bezog sich gleich auf das Video: „Ich hoffe, es ist uns an der JWR gelungen, euch erfolgreich auf eure nächste Lebensphase vorzubereiten. Jetzt, an der Schwelle zum Erwachsensein, könnt ihr eure ganz persönliche Rakete starten und zum Fliegen bringen.“ Der gewählte Beruf solle nicht Job, sondern Berufung werden und alle sollten ihren ganz persönlichen, guten Platz finden. „Verzichtet auf Jammern, behaltet Mut und Optimismus, vergesst nie die Schwächeren, pflegt die so wichtige Demokratie.“

Eltern und Lehrerinnen und Lehrerinnen haben einen guten Job gemacht

Sie sei sicher, so Lutzenberger, dass Eltern und Kollegen gute Arbeit geleistet haben. „Jetzt zündet eure Raketen, sie dürfen ruhig steil starten.“ Nach digitalem Grußwort von Landrat Thomas Eichinger startete Elternbeiratsvorsitzende Valesca Siebert ihr Grußwort „von der Länge eines Kinotrailers“, kündigte sie an. „Ihr seid jetzt, beim Schulabschluss, an der JWR geformte, gestandene Persönlichkeiten“, sagte Siebert den Absolventinnen und Absolventen. „Vertraut bei allem, was kommt, auf euer Können, habt Mut und Zuversicht.“

Danach übernahmen mit John Straßer und Gabriel Poppinger zwei Schülersprecher Redepult und Mikro und trugen ihre laut Straßer „mit Sorgfalt und Hingabe“ vorbereitete Ansprache vor. Beim Rückblick ging es viel um verklärende Nostalgie, die sicher jeder verspüre, mutmaßte der Sprecher. Zunächst wurden kurz Corona – „wir waren besorgt, ob wir unsere Freunde jemals wiedersehen“ und die Zehntklassprüfungen – „Erwachsen werden stresst“ gestreift. Dann setzte sich Nostalgie durch. „Wir haben die Schulzeit so sehr geliebt, möchten viele Momente noch einmal erleben – all die Nachhausewege, all die Ängste vor Prüfungen.“ Die Eltern wurden beklatscht, dafür hatte die gesamte Absolvia aufzustehen. „Die Lehrerinnen und Lehrer hatten immer ein Ohr offen, auch für andere als schulische Probleme“, lobte das Sprecherduo.

Lob für das Engagement der Schülersprecher der JWR

Katalin Lutzenberger wiederum lobte die beiden Schülersprecher für ihr Engagement. Viel sei in diesem Schuljahr geschafft worden, betonte sie mit Verweis auf den geschaffenen Zehntklassraum und die Einarbeitung von Charlotte Mönninghoff als neue Schülersprecherin. Fast nur Lob spendeten auch die Klassenleiter vor der Übergabe der Abschlusszeugnisse an insgesamt 146 Absolventinnen und Absolventen. Es wurde erzählt vom gemeinsamen Trainieren und Lernen, von der letztlich sehr lustigen Klassenfahrt nach Wien mitten in der Überschwemmungszeit im vergangenen Jahr, von sehr starken Klassengemeinschaften und langen, emotionalen Diskussionen. Es gab aber auch Klassen, in denen jede freie Minute mit Schafkopfen verbracht oder noch ärger, erst ausgiebig gefrühstückt und anschließend die Müdigkeit gepflegt wurde. Die Schülerinnen und Schüler hatten etliche Bonmots auf Lager. Sie machten den scheinbar riesigen Schuhpark einer Lehrerin öffentlich, berichteten von Eseltracking und dem Duplo, das immer hilft. „Schule ist nicht immer nur Unterricht, Freitag in der letzten Stunde muss Mathe jedoch nicht unbedingt sein.“ Nach drei Durchgängen Zeugnisübergabe plötzlich große Aufregung: Die Dokumente für die übrigen drei Klassen fehlen. Piraten hatten die Schule überfallen, Zeugnisse geklaut und Konrektorin Ruth Riedle gefangen genommen. Es war die Jongliergruppe der Schule, die zu Musik aus Fluch der Karibik und unter den strengen Augen von Käpt’n Jack Sparrow viele begeisternde Tricks mit Devilstick, Diabolo und weiteren Geräten zeigte – und letztendlich auch Ruth Riedle und die Zeugnisse freigab.

Abschließend wurden Schülerinnen und Schüler für die Bereicherung des kulturellen Schullebens in Schulchor und Technikgruppe gewürdigt. Für außerordentliches soziales Engagement als Schülersprecher, Tutor oder Mitglied im Erste Hilfe Team gab es von der VR-Bank gestiftete Geldpreise. Absolventinnen und Absolventen mit den mit den 20 besten Notenschnitten wurden von iwis mobility systems ausgezeichnet. Die Schulbesten Marie-Celine Wenzel, Nina Ruhm, Maximilian Pecher (alle 1,27) und Johannes Müller (1,09) erhielten je 300 Euro aus der Frank-Hirschvogel-Stiftung.