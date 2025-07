Auf dem Weg die eigenen Träume zu verfolgen

An sich selbst glauben, sich weiterentwickeln, aus Fehlern lernen, neue Wege beschreiten, zusammenhalten, füreinander einstehen: Wie ein roter Faden zogen sich solche Begriffe, neben vielen Dankesworten von allen und an alle Seiten, durch die verschiedenen Grußbotschaften und Reden bei der Abschlussfeier 2025 an der Staatlichen Realschule Kaufering (RSK). Nach einem ökumenischen Gottesdienst in der Pfarrkirche Sankt Johann hatte sich die Schulaula schnell gefüllt, die 75 Absolventinnen und Absolventen waren nicht nur von Eltern, sondern auch von weiteren Verwandten begleitet worden. Sie alle wurden von der Schulband (Leitung Stefan Kutter) und dem R&B Song Pink & White (Frank Ocean) willkommen geheißen. Viel sei heuer bereits in der großen Welt passiert, sagte Realschulkonrektor Michael Erhart in seiner Begrüßung.

Die Lehrer hatten an den Prüfungsergebnissen in Kaufering ihre helle Freude

„Das zentrale Ereignis für euch“, so Erhart an die Noch-Zehntklässlerinnen und Zehntklässler gewandt, „waren allerdings die bayerischen Realschulabschlussprüfungen.“ Die in Kaufering verliefen so gut, dass auch die Lehrerinnen und Lehrer ihre helle Freude daran hatten: In 30 der 75 Abschlusszeugnisse steht eine Eins vor dem Komma. Nach einer Videobotschaft des verhinderten Landrats Thomas Eichinger forderte der Kauferinger Bürgermeister Thomas Salzberger die Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf, ihre Träume zu verfolgen. „Ihr habt in den vergangenen Jahren viel gelernt, auch über euch selbst und das Leben. Lasst euch nicht von Fehlern und Rückschlägen aufhalten, sie sind der beste Lehrmeister.“ „Hört nie auf, euch weiterzuentwickeln“, forderte Elternbeirat Philipp Beck, „und findet so euren Traumberuf.“

Nach „Unstoppable“ (Sia) von der Schulband blickten die Gefeierten zurück auf die Jahre in der RSK. Es sei eine Reise gewesen mit Höhen und Tiefen. Sie sprachen das Thema Corona mit Distanzunterricht und vielen Verboten noch einmal an. „Wir haben gelernt, wie man zusammenhält, füreinander einsteht, sich hilft.“ In Erinnerung bleiben auch viele heitere Geschichten. Die Rednerinnen erzählten beispielsweise von langen Spaziergängen mit Abstand während Corona mit einer Lehrkraft und den 50-Cent-Fragen einer anderen Lehrkraft. Jetzt sei der Anfang von etwas Neuem. „Neben mehreren Formeln, die wir nie wieder benötigen, nehmen wir viel Nützliches aus unserer Schulzeit mit in die Zukunft.“ Die Festrede von Realschuldirektorin Annette Ring wurde extrem sportlich und begeisternd eingerahmt von der Gruppe Akrobatik und Tanz (Leitung Barbara Kaltner). Die Mädels waren bestens vorbereitet und zeigten nicht nur hervorragende Akrobatik, sondern präsentierten auch Musikalität und Rhythmus in Perfektion. Annette Ring hatte Fußball als Parabel für die Realschulzeit gewählt. Der Wechsel an die RSK sei wie der Aufstieg in die nächsthöhere Spielklasse. „Hier wurdet ihr dank vieler Trainer, vom Hauspersonal über das Sekretariat bis zum Lehrerkollegium, fit gemacht für die weiteren Spiele in eurem Leben.“ Die abseits des Spielfelds, hinter den Kulissen Beschäftigten, dürften dabei nicht vergessen werden. Für die Realschuldirektorin sind das die Eltern, die all diese Berufe, vom Physiotherapeuten bis zum Mentaltrainer, in sich vereinen. „Es war ein hartes Stück Arbeit, aber es hat sich gelohnt.“ Jetzt sei die Zeit für neue Spielverträge. „Geht hinaus in die Welt, seid offen für Neues, begeistert andere, schützt die Umwelt. Habt keine Angst vor Fehlern, denn wer keine macht, kann nichts dazulernen,“

Vor der Zeugnisverleihung blickten die drei Klassleitungen Cornelia Sollich (10a), Stefan Kutter (10b) und Pierre D’Antino (10c) kurz zurück auf die gemeinsamen Jahre. Alle drei verteilten viel Lob, sorgten aber auch mit manchen Bemerkungen für Gelächter. So verglich D’Antino seine Klasse mit „mit einem gut gestreuten Investmentfonds“ und Stefan Kutter erinnerte an vergangenes Jahr, als die Leistungen der 10b im Vergleich zum jetzigen Abschluss, nicht gerade die besten waren. „Ihr seht, es ist nie zu spät, etwas anzufangen“, meinte er schmunzelnd über den letztjährigen Einsatz von Fleiß und Lernwillen.

Es gab auch einige Ehrungen

Viele Absolventinnen und Absolventen erhielten nicht nur ihr Abschlusszeugnis, sondern erhielten zusätzlich Urkunden und Preise. So gab es Auszeichnungen für besonderes soziales Engagement wie Orchester, Sanitätsdienst, Bücherei, Klassensprecher. Die 30 Schülerinnen und Schüler mit einer Eins vor dem Komma erhielten jeweils 50 Euro vom Landkreis. Die besten der drei an der RSL möglichen Zweige Naturwissenschaft, Künstler und BWR durften sich über je 100 Euro freuen. Walter Pischel von der Frank-Hirschvogel-Stiftung schließlich hatte für jeden der drei Schulbesten 300 Euro dabei. Dies sind, dem Trend entsprechend, drei junge Damen. Antonia Partusch hat einen Schnitt von 1,18 erreicht. Den Spitzenplatz mit einer Durchschnittsnote von jeweils 1,0 belegen Jasmin Freudling und Anna-Marie Karraß.