Die Kälber in Achselschwang ziehen bald in einen neuen Stall

Die künftigen Bewohner waren am Dienstag noch nicht dabei, als im Staatsgut Achselschwang mit vielen Gästen aus der grünen Branche ein neuer Kälberstall eingeweiht worden ist. Die ersten Kälber werden erst im September in den Stall einziehen, kündigte die Leiterin des Versuchs- und Bildungszentrums zwischen Utting und Unterfinning, Dr. Franziska Blümel, an. Rund drei Millionen Euro hat der Freistaat in die 120 Kälberplätze investiert, mit denen in Versuchen neue Erkenntnisse für eine möglichst optimale Viehhaltung gewonnen werden sollen.

Ohne Kälber gibt es keine Milch, aber ihre Aufzucht entscheidet auch über den künftigen Erfolg eines Milchviehbetriebs, denn die besten weiblichen Kälber sind in einigen Jahren die nächsten Milchkühe auf einem Hof. Entscheidend für die Aufzucht seien die ersten zwei bis drei Lebenswochen der Kälber, machte Prof. Dr. Dr. Eva Zeiler von der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf deutlich. Gerade in dieser Zeit komme es auf Hygiene und gesundes Stallklima an. Daher sei es wichtig, in die Kälberhaltung zu investieren. Zeiler verwies dabei auch auf den Umstand, dass die Verlustquote bei Stierkälbern bei rund acht Prozent und bei Kuhkälbern bei vier Prozent liege, was in Bayern jährlich immerhin rund 56.000 tote Jungtiere bedeute.

Die ersten drei Lebenswochen sind bei der Kälberhaltung von besonderer Bedeutung

So werden in dem neuen Kälberversuchsstall vor allem die Haltungsbedingungen in den ersten drei Lebenswochen betrachtet. Deshalb gibt es für diese Altersgruppe zwei Abteilungen für je zehn Tiere: In der sogenannten Versuchsgruppe wird das Stallklima mithilfe von Sensoren geregelt, die etwa Kohlendioxid- und Ammoniakgehalt erfassen sowie Temperatur und Windverhältnisse messen und auf deren Basis den Stall öffnen oder schließen um das Raumklima steuern. Die anderen zehn Tiere bilden die Kontrollgruppe, in denen die Mitarbeiter des Guts subjektiv nach ihren Erfahrungen und ihrem Wissen die Tiere betreuen. Nach drei Wochen wechseln die Tiere in andere Räume in Gruppen mit bis zu 25 Tieren, wo ihre Gesundheit und Entwicklung weiter beobachtet werden. Die Stierkälber können nach Ablauf von 28 Tagen zur Mast verkauft werden. Die Kuhkälber werden von der Milchtränkung ans Fressen von Heu, Silage und Gras (auch einen Weidezugang gibt es) gewöhnt.

Icon Vergrößern Der neue Kälberstall an der Südseite des Staatsguts in Achselschwang. Foto: Christian Rudnik Icon Schließen Schließen Der neue Kälberstall an der Südseite des Staatsguts in Achselschwang. Foto: Christian Rudnik

Zugluft, Nässe, schnelle Temperaturwechsel oder zu intensive Sonneneinstrahlung zählte Dr. Stefan Neser, der Leiter des Instituts für Landtechnik und Tierhaltung an der Landesanstalt für Landwirtschaft, zu den großen Gesundheitsrisiken für die neugeborenen Kälber, die es zu minimieren gelte. Deshalb sei der neue Stall mit feuchtigkeitsabsorbieren und -abgebenden Holz, wärmedämmender Brettstapeldecke und mit glatten Oberflächen gebaut worden, um etwa Tauben keine Nischen zu bieten. Die Holzbauweise binde den Stall in die Landschaft ein, was auch auf eine größere Akzeptanz landwirtschaftlicher Gebäude bei der nichtlandwirtschaftlichen Bevölkerung hoffen lasse.

Auch die ammengebundene Aufzucht könnte im neuen Kälberstall ausprobiert werden

Die Stalleinrichtung, erklärt Gutsleiterin Blümel, folgt der konventionellen Kälberaufzucht, ermöglicht aber auch, eine mutter- oder ammengebundene Kälberaufzucht auszuprobieren. Dieses Thema trägt die Gesellschaft seit einigen Jahren verstärkt an die Landwirtschaft heran, spielt aber bislang in der Milchviehhaltung kaum eine Rolle.

Nach sechs Monaten Kälberstall kommen die Tiere zur Jungviehherde nach Hübschenried, bevor sie in Achselschwang Teil der 180 Tiere umfassenden Milchkuhherde werden.

Das Rind macht aus Gras Lebensmittel für die Menschen

Um das Spannungsfeld zwischen gesellschaftlichen Erwartungen (Umwelt- und Klimaschutz und Tierwohl) und der Praxis in der Viehhaltung ging es auch in den Ansprachen bei der Einweihung. So betonte der Geschäftsführer der Bayerischen Staatsgüter, Anton Dippold, dass „die Kuh kein Klimakiller ist, sondern notwendig ist, die großen Ressourcen des Grünlands zu nutzen“, um aus Gras Lebensmittel in Form von Milch und Fleisch zu erzeugen.

Icon Vergrößern Hubert Bittelmayer, der Amtschef im Landwirtschaftsministerium, hielt die Festrede bei der Eröffnung des Kälberstalls. Foto: Christian Rudnik Icon Schließen Schließen Hubert Bittelmayer, der Amtschef im Landwirtschaftsministerium, hielt die Festrede bei der Eröffnung des Kälberstalls. Foto: Christian Rudnik

Gerade die Rinderhaltung erhalte die Kulturlandschaft in Südbayern, verdeutlichte der Amtschef im Landwirtschaftsministerium, Hubert Bittlmayer. Die Investition in den neuen Kälberstall sei „ein Zeichen, dass die Staatsregierung auf Tierhaltung in Bayern setzt“ und sie zeige auf, wie die Arbeit für den Menschen leichter werden könne und die Haltung besser für die Tiere, was am Ende auch zu besseren ökonomischen Bedingungen führe. Es gebe zwar eine Tendenz, weniger tierische Produkte zu konsumieren, räumte Bittlmayer ein. Diese werde aber „überhöht“ wahrgenommen, wenn sich in Bayern nur ein Prozent der Menschen vegan und sechs Prozent vegetarisch ernähren.

Die Zahl der Milchviehhalter im Landkreis Landsberg sinkt weiterhin deutlich

Die Redner hofften, dass die Forschungserkenntnisse aus dem neuen Kälberstall auch in der betrieblichen Praxis zum Tragen kommen. Diese ist von einer anhaltenden Konzentration auf immer weniger und größere Milchviehbetriebe gekennzeichnet. Nach den Daten des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Fürstenfeldbruck gab es 2022 in den Landkreisen Dachau und Fürstenfeldbruck nur noch 166 beziehungsweise 62 Milchviehhalter. Im großteils grünlandbetonten Landkreis Landsberg waren es 284 gegenüber 319 im Jahr 2020 und 438 im Jahr 2015. Die durchschnittliche Zahl der Kühe pro Betrieb stieg derweil von 40 auf 50.

Pater Tassilo Lengger aus St. Ottilien erbat den göttlichen Segen für Stall, Tiere und Mitarbeiter und die Fürbitte des heiligen Leonhard, des Schutzpatrons der Haustiere. Achselschwang und St. Ottilien sind übrigens die beiden größten Milchviehbetriebe im Landkreis Landsberg.