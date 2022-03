Unglück in Achselschwang: Kuh trampelt 63-Jährigen zu Tode

In Achselschwang stirbt ein 63-jähriger Mann bei der Arbeit im Stall. Er wird von einer Kuh zu Tode getrampelt.

Zu einem schweren Unglück mit tödlichem Ausgang ist es am Sonntagnachmittag in einem Stall in Achselschwang gekommen. Die anrückenden Einsatzkräfte konnten einen 63-jährigen Mann nicht mehr retten.

Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord in Ingolstadt auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, wollte der auf dem Anwesen als Tierwirt angestellte Mann gegen 13.30 Uhr das Jungtier ein neugeborenes Kalb von der Kuh wegnehmen. Die Mutterkuh griff den 63-Jährigen daraufhin unvermittelt an, er wurde dabei umgestoßen und von der Kuh totgetrampelt. "In dem Stall gibt es eine Videoüberwachung, weswegen die Ereignisse schnell nachvollzogen werden konnten", sagt eine Polizeibeamtin der Pressestelle.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Finning, Utting und Schondorf sowie die First Responder aus Finning und Schondorf. (lt)

Lesen Sie dazu auch