Papierbach-Viertel: Die Planungen sollten nun in Stein gemeißelt sein

Auch wenn sich viele Landsbergerinnen und Landsberger dies gewünscht hätten: Eine Kombination aus Hotel und Kultur ist im neuen Papierbach-Viertel nicht zu verwirklichen. Die Planungen mussten also angepasst werden. Und am Ende haben die Workshops und Abstimmungen zwischen der Stadt und dem Projektentwickler zu einem Ergebnis geführt, das nun in einer Sitzung des Stadtrats präsentiert wurde. Das dringend benötigte Hotel wird gebaut und auch die Kultur findet – wenn auch mit Abstrichen – ihren Platz. Nun gilt es, dass die Planungen in ihrer jetzigen Form möglichst bald umgesetzt werden.

