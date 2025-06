Aktion des Bund Naturschutz: Hummeln entdecken und bestimmen

Mit dem Sommeranfang am Freitag, 20. Juni, beginnt die zweite Zählrunde bei der Hummel-Challenge des Bund Naturschutz (BN) in Zusammenarbeit mit dem Thünen-Institut in Braunschweig. Bis Donnerstag, 3. Juli, können Hummeln fotografiert, per App bestimmt und die Funde gemeldet werden. So entsteht laut einer Pressemitteilung der Kreisgruppe Landsberg im Bund Naturschutz in Bayern ein Bild, welche Hummelarten aktuell wo vorkommen, was ein wichtiger Beitrag zum Schutz dieser faszinierenden Wildbienen ist. „Jede gemeldete Hummelsichtung aus dem Landkreis hilft, das Vorkommen einzelner Arten besser zu dokumentieren und zeigt, wie wichtig unsere blühenden Landschaften für die Artenvielfalt sind“, sagt Katja Holler von der BN-Kreisgruppe Landsberg. Die gemeldeten Beobachtungen fließen in ein bundesweites Monitoring-Projekt des Thünen-Instituts in Braunschweig ein und helfen, aktuelle Entwicklungen bei Hummelarten besser zu verstehen. Besonders spannend: In den letzten Jahren wurden auch seltene Arten nachgewiesen. Ein Highlight im letzten Sommer war laut der Pressemitteilung der Erstnachweis der Tonerdhummel in Bayern.

Fachleute überprüfen die Einträge

Mitmachen ist einfach: Die kostenlosen Apps ObsIdentify oder Observation auf das Smartphone laden, registrieren, Hummel fotografieren und die Beobachtung hochladen. Die Apps unterstützen bei der Bestimmung – und Expertinnen und Experten überprüfen die Einträge, um die Datenqualität sicherzustellen. ObsIdentify eignet sich laut Bund Naturschutz besonders für den Einstieg, Observation erlaubt zusätzliche Angaben wie Geschlecht oder Verhalten der Tiere.

Was blüht jetzt für Hummeln? Besonders beliebt sind im Sommer Flockenblumen, Natternkopf, Dost, Wegwarte, Wilde Möhre, Malven, Johanniskraut, Katzenminze sowie blühende Kräuter wie Salbei, Thymian und Lavendel. Wer beim Spaziergang oder im Garten auf solche Pflanzen achtet, hat gute Chancen, dort verschiedene Hummelarten zu entdecken. Informationen zur Teilnahme finden sich online unter www.bund-naturschutz.de/aktionen/hummel-challenge. (AZ)