"Ab in die Tonne": Aktion gegen sexuelle Belästigung von Frauen

In der Langen Kunstnacht veranstaltete Stephanie Kaltenecker unter dem Schirm des Initiativkreis Frauenhaus Landsberg eine Aktion an der roten Bank am Hauptplatz mit Schülerinnen des Dominikus-Zimmermann-Gymnasiums. Die Schülerinnen gestalteten pinke Tonnen, in die Passantinnen Kleidungsstücke werfen konnten, die mit sexistischen Äußerungen beschriftet wurden.

Mitten im Trubel der Langen Kunstnacht haben sehr viele Frauen den Mut gefasst, an den Tonnen des Projekts „Ab in die Tonne – Attention: Ein Zelt für Frauen und Mädchen“ stehenzubleiben, Kleidung hineinzuwerfen und ihre Erfahrungen zu teilen, teilt der Initiativkreis mit. Frauen unterschiedlichster Altersgruppen seien ins Gespräch gekommen – und fast jede von ihnen habe von Erfahrungen mit sexueller Belästigung berichtet. Besonders junge Frauen sprachen laut Pressemeldung sehr offen darüber, wie einschränkend es sein kann, sich im öffentlichen Raum nicht immer frei und unbefangen bewegen zu können.

Stephanie Kaltenegger hatte die Idee mit den pinken Tonnen. Foto: Stephanie Wolfsteiner

Auch viele Männer seien der Aktion mit Respekt und Unterstützung begegnet. Aus den gespendeten und zum Teil beschrifteten Kleidungsstücken entsteht laut Initiativkreis ein Zelt, das 2026 im Rathaus gezeigt wird: Als sichtbares Symbol dafür, wie wichtig reale Schutzräume für Frauen und Mädchen sind und als Fingerzeig darauf, wie wichtig ein Frauenhaus ist. Weitere Informationen sowie die Standorte der Tonnen finden sich demnächst auf der Webseite der Initiative Frauenhaus Landsberg. (AZ)