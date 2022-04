Wo sind die Hasen? Mitmachen beim LT-Osterrätsel

Wir wünschen uns alle ein friedliches und ruhiges Osterfest. Und dazu gibt es Rätselspaß mit vielen Gewinnen, gesponsert von Landsberger Geschäftsleuten.

Ostern steht vor der Tür und damit auch der Frühling. Und trotz aller Krisen, die uns gerade beuteln, sollten wir uns ein wenig auf eine ruhige und schöne Osterzeit freuen. Um diese Zeit ein wenig spannender zu machen, hat die LT-Redaktion ein Osterrätsel geplant, und viele Geschäftsleute aus dem Landkreis unterstützen es mit tollen Preisen. Denn Sie können nicht nur raten, wo sich der Osterhase auf unseren Bildern versteckt, sondern auch noch den einen oder anderen tollen Preis gewinnen.

Heute stellen wir schon mal als Anreiz fürs Raten die Preise vor. In den folgenden Tagen veröffentlichen wir vier Rätsel-Bilder, auf denen sich unter anderem die Osterhasen der Töpferin Jeanette Arndt aus Waal auf die Reise durch den Landkreis Landsberg begeben werden. Wer errät, wo sich die kleinen Ausreißer befinden, der kann gewinnen. Auch die von Arndt so putzig gestalteten bemalten Hasen aus Ton, die in Waal in ihrem zauberhaften Atelier entstehen und auch in ihrem kleinen Laden in Landsberg ausgestellt sind.

Diese Gewinne warten auf die LT-Leserinnen und -Leser

Was gibt es nun beim Osterrätsel des LT alles zu gewinnen? Natürlich – wie sollte es auch anders sein: Schoko-Osterhasen und Schokoladeneier. Die Genussmanufaktur Hallinger hat sieben Osternester gespendet, die Sie noch rechtzeitig vor Ostern bei uns in der Redaktion abholen können.

Mit der Manufaktur haben sich Karin und Patrick Hallinger einen Lebenstraum erfüllt. Bei Hallingers werden alle Schokoladenprodukte aus möglichst regionalen Rohstoffen tagesfrisch und durch traditionelle Verfahren hergestellt. Sie enthalten so wenig Zucker wie möglich und sind frei von künstlichen Aromen.

Ein süßes Frühstück aus der Villa Rosa mit Pancakes. Foto: Villa Rosa

Und wir haben noch ein weiteres Schlemmerangebot. Bei Ostergebäck denkt man bei uns naheliegenderweise an Osterfladen aus Hefeteig und Osterlämmer aus Biskuitteig. Das selbst gefertigte Ostergebäck, das der Dießener Kaffeehausbesitzer Markus Dieffenbach („Die Goldammer“) ins Osterkörbchen legt, ist da ziemlich ungewöhnlich. Man könnte es fast für Weihnachtsgebäck halten – wäre da nicht seine eindeutig österliche Form. Dieffenbachs Ostergebäck mag zwar auf den ersten Blick an Spekulatius oder Printen erinnern, doch die ovale Form lässt im April natürlich auch an ein Ei denken, und das auf den Teig gedrückte Blütenrelief mutet frühlingshaft an. Hergestellt ist das süße Kleingebäck für die österliche Kaffee- oder Teetafel aus mit Dinkelmehl gebackenen Mürbteigtafeln, zwischen die Dieffenbach Himbeercreme fügt. Wie alle Produkte, die im Café Goldammer neben dem Bahnhof verkauft und serviert werden, sind die Zutaten für die Gebäck-Ostereier in Bio-Qualität.

Von "Hallingers" aus Landsberg gibt es süße Überraschungen. Foto: Christian Rudnik

Auch Landsberger Gastronomen beteiligen sich am LT-Osterrätsel. So kann man in der Villa Rosa, im Herkomer Café und im „Hellmairs“ gemütlich frühstücken, wenn man erkennt, wo sich die Landsberger Osterhasen versteckt haben. Die Gastronomen spenden je einen Gutschein für ein Frühstück – entweder für eine Familie oder ein romantisches Date. Wer lieber abends essen gehen will, ist dann in der Likka am Peter-Dörfler-Weg richtig. Dort gibt es ein Abendessen mit den passenden Getränken für vier Personen. Aber auch für alle Fans von Fitness oder Schönheit gibt es was zu gewinnen. Vom Zendo Vital und Gesundheitszentrum Kaufering gibt es einen Gutschein für 14 Tage Rücken- und Figurtraining an den Geräten inklusive Einweisung, Kursen und Sauna und einen weiteren Gutschein für eine 5er-Karte für die Salzgrotte.

Alles für die Schönheit von Aust Ästhetik und Zeitwunder. Auf dem Bild Praxismanagerin Andrea Aust (rechts) und Julia Julia Mihaljevic von Zeitwunder. Foto: Christian Rudnik

Aust Ästhetik (Mathias Aust, Chirurg für plastische und ästhetische Chirurgie mit Privatklinik in Landsberg) steuert fünf Gutscheine im Wert von je 100 Euro bei, das dort ansässige Kosmetikstudio Zeitwunder eine Gesichtsbehandlung und mehrere Gutscheine für eine 3 D Hautanalyse. Außerdem gibt es einen Gutschein für eine Fußpflege von Fußharmonie Sabine Geisler. Und wer sich den Frühling ins Haus holen will mit drei bunten Frühlings-Blumensträußen, gesponsert von Petra Kapp-Hampel von „Das Büroteam“, kann sich ebenfalls beim Hasenraten beteiligen.

So läuft das Gewinnspiel ab

Am Freitag, 8. April, geht es los mit dem ersten Bilderrätsel in der Printausgabe und online – und den Hasen von Jeanette Arndt. Wir sind gespannt, wo sich die Hasen ab Donnerstag auf ihrer Reise befinden. Bitte schreiben Sie uns die richtige Antwort dann ab Donnerstag an redaktion@landsberger-tagblatt.de und geben Sie Ihre Telefonnummer an. Wir wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Glück und benachrichtigen die Gewinner ab Mittwoch nächster Woche.