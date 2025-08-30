Wie die Stadt Landsberg fahrradfreundlicher werden könnte

In Landsberg rückt immer wieder die Frage in den Fokus, wie die Stadt für Radfahrerinnen und Radfahrer sicherer und attraktiver werden kann. Die Landsberger Energie-Agentur Lena und der ADFC planen nun eine Aktion am Hauptplatz, bei der die Bürgerinnen und Bürger ihre entsprechenden Vorschläge und Wünsche äußern können. Die beiden Vorsitzenden Berthold Lesch (Lena e.V.) und Bernd Meckel (ADFC) sehen selbst dringenden Handlungsbedarf und nennen in einem Pressegespräch mögliche Maßnahmen.

Die Aktion auf dem Hauptplatz findet am Montag, 15. September, statt und soll auch ein Beitrag zur Europäischen Mobilitätswoche sein (16. bis 22. September). Von 13 Uhr bis 17 Uhr wird am letzten Tag der Sommerferien gegenüber der Marien-Apotheke ein Stand aufgebaut. Laut Tanja Weigl vom Klimaschutzmanagement im Landratsamt sind dabei unter anderem auch Gewinnspiele geplant. „Wir wollen erreichen, dass die Menschen zu uns kommen und ansprechen, was sie verbessert sehen wollen“, sagt Berthold Lesch. „Es soll unser Beitrag dazu sein, die Kommunen ein bisschen anzuschubsen, etwas für die Sicherheit und den Komfort für Radfahrer zu tun.“ Lesch und Meckel hoffen, dass auch die Stadt Landsberg für den Aktionstag „mit ins Boot kommt“. Der Landkreis ist mit dem Klimaschutzmanagement und weiteren Abteilungen involviert.

Gefordert wird ein Geh- und Radweg auf der Neuen Bergstraße

Die Vorsitzenden von Lena und vom ADFC nennen bei dem Pressegespräch mögliche Maßnahmen im Stadtgebiet. Die Neue Bergstraße bezeichnet Bernd Meckel als den „größten Punkt“. Es müsse das Ziel sein, den „Minischutzstreifen und den Bürgersteig“ zusammenzuführen. So könnte ein vernünftig breiter Rad- und Fußweg neben der Fahrbahn entstehen. Laut Lesch sollte generell mehr ins Bewusstsein rücken, dass Verkehrsteilnehmer beim Überholen von Radfahrern innerorts einen Abstand von mindestens 1,50 Metern und außerorts einen Abstand von mindestens 2 Metern einhalten müssen.

Icon vergrößern Die Energieagentur Lena und der ADFC fordern einen Umbau der Neuen Bergstraße in Landsberg. Foto: Christian Rudnik (Archivfoto) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Energieagentur Lena und der ADFC fordern einen Umbau der Neuen Bergstraße in Landsberg. Foto: Christian Rudnik (Archivfoto)

Nach einem Beschluss des Stadtrats weist inzwischen das Verkehrszeichen 277.1 („Verbot des Überholens von einspurigen Fahrzeugen für mehrspurige Kraftfahrzeuge und Krafträder mit Beiwagen“) vor dem engen Kurvenbereich auf ein Überholverbot hin. Für den tatsächlichen Umbau der Neuen Bergstraße sind laut Verwaltung umfangreiche Vorplanungen notwendig. In einer Sitzung im Mai wurde ein Baubeginn Anfang 2028 in Aussicht gestellt.

„Ein ganz anderes Gefühl, ob man mit Tempo 30 oder 50 überholt wird“

Nach Ansicht von Lesch und Meckel gibt es in Landsberg noch zu viele Straßen, auf denen sich Radfahrerinnen und Radfahrer nicht sicher fühlen könnten. „Ich kenne ältere Leute, die lieber auf dem Bürgersteig fahren und eine Strafe in Kauf nehmen“, sagt Lesch. Auf viel befahrenen Straßen, die sich nicht für Radstreifen eignen, sollte in seinen Augen eigentlich eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 eine Option sein. Der Lena-Vorsitzende nennt etwa die Von-Kühlmann-Straße. „Damit tut man sich in Bayern aber schwer. Es entsteht der Eindruck, dass wichtig ist, dass erst einmal der Autoverkehr fließt.“ Für einen Radfahrer oder eine Radfahrerin sei es jedoch „ein ganz anderes Gefühl, ob man mit Tempo 30 oder 50 überholt wird.“

Icon vergrößern In der Von-Kühlmann-Straße gilt aktuell auf Höhe des Papierbach-Viertels wegen der Baustelle temporär Tempo 30. Foto: Thorsten Jordan Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen In der Von-Kühlmann-Straße gilt aktuell auf Höhe des Papierbach-Viertels wegen der Baustelle temporär Tempo 30. Foto: Thorsten Jordan

„Es sind oft Kleinigkeiten, die fehlen“, sagt Bernd Meckel. So vermisst er im Bereich der aufwendig sanierten Breslauer Straße stadteinwärts ein Schild, das darauf hinweist, dass Fußgänger sowie Radfahrer den Weg nutzen dürfen. Ebenfalls auf der Breslauer Straße nahe dem Rewe-Einkaufsmarkt befinde sich eine reine Fußgängerampel, ergänzt Lesch. „Man muss absteigen und das Rad über die Straße schieben.“ Gemeinsam für Fußgänger und Radfahrer gestaltete Ampelübergänge könnten mancherorts im Stadtgebiet den Komfort erhöhen.

Icon vergrößern Im nördlichen Bereich der Breslauer Straße befindet sich eine reine Fußgängerampel. Radfahrer müssen absteigen. Foto: Thorsten Jordan Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Im nördlichen Bereich der Breslauer Straße befindet sich eine reine Fußgängerampel. Radfahrer müssen absteigen. Foto: Thorsten Jordan

Radstreifen auf der Münchener Straße und Schilder am Katharinenberg

Im Landsberger Stadtgebiet sind in den vergangenen Jahren einige Maßnahmen umgesetzt worden, die die Sicherheit erhöhen sollen. Mitte 2022 wurden auf der Münchener Straße sogenannte „Angebotsstreifen“ für Personen, die mit dem Rad unterwegs sind, markiert. Die Gefahrenstelle am Katharinenberg (insbesondere die Einmündung zur Dominikus-Zimmermann-Straße), wo es im August 2022 zu einem tödlichen Unfall gekommen war, wurde unter anderem durch eine Haltelinie, Schilder und Warnhinweise entschärft. „Das hat sicherlich geholfen“, sagt Bernd Meckel, wobei er die dortige Situation weiterhin als „nicht ideal“ beschreibt.

Icon vergrößern Die Breslauer Straße wurde umgebaut und hat einen breiten Geh- und Radweg bekommen. Foto: Thorsten Jordan Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Breslauer Straße wurde umgebaut und hat einen breiten Geh- und Radweg bekommen. Foto: Thorsten Jordan

Bei dem Pressegespräch wiesen Berthold Lesch und Bernd Meckel auch auf die Aktion „Autofreier Sonntag“ am 21. September hin. Die traditionelle ADFC-Radl-Sternfahrt führt zum Schloss Kaltenberg, wo in die Ritterschwemme eingekehrt wird. Die Tour des ADFC Landsberg startet um 9 Uhr am Do-It-Parkplatz an der Münchener Straße.