Landsberger Polizei warnt aktuell vor Telefonbetrügern

Im Verlauf des Freitags (27. Juni) kam es im Umkreis von Landsberg wieder vermehrt zu Betrugsversuchen am Telefon. Darüber berichtet die Polizei. Die Betrüger versuchten mit zwei mittlerweile bekannten Vorgehen zum Erfolg zu kommen.

So teilten die Betrüger am Telefon mit, dass es in letzter Zeit angeblich zu Einbrüchen gekommen sei und die Polizei nun bei den Angerufenen vorbeikomme, um Schmuck und Bargeld zu ihrem Schutz sicherzustellen. Ebenso wurde die Geschichte vom Autounfall der Tochter, welche ins Gefängnis müsse, wenn keine Kaution bezahlt wird, verwendet.

Alle Angerufenen reagierten richtig, gingen nicht auf die Anbahnungsversuche ein und informierten die Polizei. Ein Vermögensschaden entstand daher nicht. Die Polizei weist in diesem Zuge noch einmal darauf hin, dass die echte Polizei keine Kautionszahlungen, sonstiges Geld oder gar Schmuck bei den Bürgern abholt. (AZ)