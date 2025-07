Ein Akkordeon, fast ein Jahrhundert alt, erzählt von Flucht, Neuanfang und einer besonderen Freundschaft. Albert Wunder aus Weil erinnert sich – an seinen musikalischen Mentor, eine Vaterfigur in schwerer Zeit, und an Töne, die bis heute nachhallen. Start unserer Serie „Schätze aus dem Landkreis Landsberg“.

Vanessa Polednia

Weil

Hermann Schmidt