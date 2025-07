Von der Betroffenen zur Begleiterin: Alexandra Fuchs macht Krebspatienten Mut

Erkranken Mütter an Krebs, ist die ganze Familie davon betroffen. Alexandra Fuchs aus Landsberg weiß das aus eigener Erfahrung, sie hat bereits zwei Krebserkrankungen mitgemacht. Ihre Erfahrungen lässt sie in ihre ehrenamtliche Tätigkeit für die Rexrodt von Fircks Stiftung (RvF) einfließen. Sie begleitet Frauen und Familien durch diese schwere Zeit und hat für Kinder ein Mutmachbuch geschrieben. Dafür wurde sie als Stille Heldin ausgezeichnet.

Im Landkreis Landsberg und weit darüber hinaus ist Alexandra Fuchs (53) als Botschafterin der Rexrodt von Fircks Stiftung im Einsatz, um Frauen mit Krebs und ihren Familien durch die schwere Zeit von Diagnose über Behandlung bis zur Reha zu begleiten und zu beraten. Sie selbst weiß, wie schwer eine Krebsdiagnose zu verkraften ist und wie sie das Leben der ganzen Familie verändert. 2010 erkrankte sie erstmals an Brustkrebs, ihr Sohn war damals acht Jahre alt. Ohne Empathie sei ihr die Diagnose vom Arzt übermittelt worden, erinnert sie sich und die Gedanken an die Zeit danach, als nichts mehr wie vorher war, setzen ihr auch heute noch emotional zu. Da ging es nicht nur um ihr eigenes Schicksal; der schlimmste Gedanke war, nicht mehr für ihr Kind da sein zu können.

Diagnose Brustkrebs: Das Motto lautete „Gemeinsam gesund werden“

Das Glück führte sie an eine kleinere Frauenklinik, wo sie behandelt wurde und erstmals das Gefühl bekam, dass die Krankheit besiegt werden kann. Dort erhielt sie auch den Hinweis auf die RvF-Stiftung, in deren Reha-Kliniken mit dem Motto „Gemeinsam gesund werden“ nicht nur Mütter mit Brustkrebs, sondern Familien das Angebot nutzen können. Ein Lehrer unterrichtet die Kinder, die sich untereinander über ihre Sorgen austauschen, aber auch wieder lachen können, psychologisch betreut werden und bei therapeutischen Bauernhofbesuchen wieder Vertrauen zu ihrer eigenen Gefühlswelt aufbauen können. Auch für die Männer gibt es Angebote.

„Es war wie ein Befreiungsschlag, wie ein wunderschönes Geschenk, und das wollte ich künftig auch an andere Familien weitergeben“, erinnert sich Alexandra Fuchs. So wurde sie im September 2011 die erste ehrenamtliche Mitarbeiterin der RvF-Stiftung. Inzwischen ist sie in Landsberg und ganz Bayern ein wichtiger Anker für Familien mit Krebs und gut mit allen relevanten Kliniken vernetzt. Dort führt sie Gespräche mit betroffenen Frauen und ihren Familien, hilft mit ihrer Herzenswärme, den ersten Schock zu überwinden, gibt praktische Unterstützung bei der Antragstellung für einen Reha- oder Kuraufenthalt, informiert über Unterstützungsmöglichkeiten oder geht auch mal mit zum Arztgespräch. „Manchmal werde ich auch direkt von Ärzten angerufen, wenn eine Patientin dringend jemand zum Reden braucht“, sagt Fuchs, die Informationen auch bei Kongressen, Infotagen in Kliniken oder Charityevents weitergibt.

Hilfe für Krebspatienten: Alexandra Fuchs ist immer auf der Suche nach Sponsoren

Diese stellt sie auch selbst auf die Beine, um Spenden für die RvF-Stiftung einzunehmen, und sucht zudem stets nach Sponsoren. 350.000 Euro sind jährlich nötig, um die Angebote in den Kliniken, die über die Kassenleistungen hinausgehen, zu finanzieren. Fuchs trägt mit vielen Aktionen dazu bei, so mit „Biken gegen Krebs“ beim Schatzbergrennen in Dießen oder sie fädelt Schutzengelketten, die von einer Parfümeriekette dann gegen eine Spende abgegeben werden.

Ganz besonders liegen ihr die Kinder der betroffenen Mütter am Herzen. Sie selbst weiß noch genau, wie schwer es ihr fiel, mit ihrem Sohn über die Krankheit zu reden und überhaupt den Spagat zu schaffen, ihn einerseits zu informieren, ihm andererseits nicht die Unbeschwertheit seiner Kindheit zu nehmen. Sie erfand kindgerechte Geschichten, band ihn soweit wie möglich in ihre Behandlung mit ein und erschuf so eine Art von „neuer“ Normalität. Inzwischen hat Alexandra Fuchs ein Buch für Kinder betroffener Familien geschrieben: „Oya und Pünktchen.“ Die Mutmachhummel Oya, die dem kleinen Marienkäfer zur Seite steht, als dessen Mutter eine Krebsbehandlung durchmacht, gibt es auch als Stofftier zum Knuddeln. Beides kann über den Charityshop der RvF-Stiftung erworben werden. Bei Alexandra Fuchs kam der Krebs 2022 zurück. Trotzdem engagiert sie sich weiter in ihrem Ehrenamt. Betroffene Frauen können sie unter E-Mail alexandra.fuchs@rvfs.de kontaktieren.

Sie versehen ihre Tätigkeiten, ohne groß Aufhebens davon zu machen. Sie helfen, unterstützen, begleiten und gehen voran. Es sind die Ehrenamtlichen, ohne die das Gemeinwesen nicht funktionieren würde. Wir, das sind der Landkreis Landsberg, die Sparkasse Landsberg-Dießen und das Landsberger Tagblatt, sagen „Danke“ und stellen monatlich einen dieser „Stillen Helden“ im Porträt vor. Heute Alexandra Fuchs aus Landsberg.