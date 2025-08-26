Icon Menü
Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall mit hohem Sachschaden in Prittriching und flüchtet

Prittriching

Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall mit hohem Sachschaden und flüchtet

In Prittriching fährt ein alkoholisierter Autofahrer in einen Garten und macht sich anschließend aus dem Staub. Die Polizei kann ihn schnell ermitteln.
    Ein alkoholisierter Autofahrer ist in Prittriching in einen Garten gefahren und anschließend geflüchtet.
    Ein alkoholisierter Autofahrer ist in Prittriching in einen Garten gefahren und anschließend geflüchtet. Foto: Lino Mirgeler, dpa (Symbolbild)

    Am Dienstag kurz nach Mitternacht haben Anwohner die Polizei alarmiert, nachdem ein Pkw in ihren Garten an der Hauptstraße in Prittriching gefahren war. Laut Polizei wurden dabei ein Zaun, ein Baum sowie ein im Hof geparkter Krankenfahrstuhl beschädigt.

    Das Fahrzeug entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung vom Unfallort. Da der Fahrer am Unfallort jedoch sein Kennzeichen verloren hatte, konnten die Beamten ihn schnell ermitteln. An seiner Wohnanschrift gestand er nach Polizeiangaben sofort, das Fahrzeug geführt zu haben.

    Weil beim Unfallverursacher laut Polizei eine Alkoholisierung festgestellt wurde, musste er eine Blutentnahme sowie weitere polizeiliche Maßnahmen über sich ergehen lassen. Des Weiteren wurde sein Führerschein sichergestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 13.000 Euro. Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (AZ)

