Alles ist möglich beim Konzept der Künstlergilde

Bei einem Treffen in der Galerie des Historischen Rathauses erhält die Mitarbeiterin des Landsberger Tagblatts interessante Informationen über ein äußerst spannendes Ausstellungskonzept. Alle Mitglieder der Künstlergilde aus der Region Landsberg und Umgebung sind eingeladen, sich zu beteiligen. Es sind mehr als 70, die der ältesten Künstlervereinigung angehören. Sie dürfen ihre Arbeiten einen Tag vor Beginn der Langen Kunstnacht am Samstag anliefern, ohne sich damit vorab einer Jury zu stellen. Vorschriften gibt es lediglich das Format betreffend. Dies ist auf 30 mal 30 Zentimeter festgelegt. Die promovierte Kunsthistorikerin und Atelierleiterin Silvia Dobler liebt die exzeptionellen Herausforderungen, die dieses Prozedere an sie und die sie beim Aufbau unterstützenden Kolleginnen und Kollegen stellt. Aus den zahlreichen unterschiedlichen Werken wird das Hängeteam eine stimmige Gesamtschau gestalten. Es sei unheimlich spannend und habe bis jetzt jedes Mal geklappt.

Icon vergrößern Dr. Silvia Dobler (Vorsitzende der Künstlergilde) im Foyer des Historisches Rathauses Landsberg. Foto: Christian Rudnik Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Dr. Silvia Dobler (Vorsitzende der Künstlergilde) im Foyer des Historisches Rathauses Landsberg. Foto: Christian Rudnik

„Alles ist möglich“, so Silvia Dobler, „denn Ideen brauchen Raum, manchmal reicht ein Quadrat“. Ob Malerei, Grafik, Collage, Fotografie oder Objekt, die Werke werden zeigen, was passiert, wenn der Raum begrenzt, die Vorstellungskraft jedoch grenzenlos sei. Das Quadrat werde zur Bühne, zur Projektionsfläche, zum Experimentierfeld. „Alles Möglich steht für Offenheit und Vielfalt“, bemerkt Silvia Dobler. Es stehe für die große Freiheit, sich innerhalb eines festen Rahmens neu zu erfinden. Es stehe für die Lust zum Gestalten und am Staunen. „Wie gehe ich mit dem Raum um, wie schaffe ich Sichtbarkeit des Einzelnen?“, so Doblers Anspruch an sich, denn sie kann sich weder auf Anzahl noch Techniken vorbereiten, da sie die Arbeiten erst bei der Anlieferung sieht.

Icon vergrößern 90 Jahre Künstlergilde in einer Aussstellung im Stadttheater Landsberg 2024. Foto: Christian Rudnik Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen 90 Jahre Künstlergilde in einer Aussstellung im Stadttheater Landsberg 2024. Foto: Christian Rudnik

Es sei ihr wichtig, möglichst viele Mitglieder vorstellen zu können, ohne eine Künstlerin oder einen Künstler besonders hervorzuheben oder in den Hintergrund zu stellen. Eine inspirierende Gemeinschaftsausstellung, in der sich künstlerische Positionen unterschiedlichster Art durch ein für alle vorgegebene gleiches Format harmonisch verbinden, um aus den Unterschieden eins zu machen. Damit die Besucherinnen und Besucher des Historischen Rathauses sich ohne Ablenkung ausschließlich auf die Kunstwerke konzentrieren können, verzichtet die Künstlergilde auf eine begleitende musikalische Umrahmung. Mit einer faszinierenden Präsentation lässt sich auch die über die Lange Kunstnacht (Samstag, 20. September, ab 18.30 Uhr) hinaus bestehende Baustelle rund um das Rathausfoyer ausblenden.

Icon vergrößern Skulptur von Eva Radek vor einem Gesichtsporträt von Annette Schock wurden auch im vergangenen Jahr zum Jubiläum gezeigt. Foto: Christian Rudnik Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Skulptur von Eva Radek vor einem Gesichtsporträt von Annette Schock wurden auch im vergangenen Jahr zum Jubiläum gezeigt. Foto: Christian Rudnik