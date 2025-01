36-Jähriger wehrt sich gegen Polizei und landet in Gewahrsam

Ein 36-jähriger Mann aus dem südlichen Landkreis Landsberg versuchte am Freitag gegen 13.30 Uhr das Haupttor der Bundeswehrkaserne in Altenstadt zu übersteigen. Da er sich laut Polizei sehr aggressiv verhielt, rief die Bundeswehr die Polizei hinzu. Auch den eingesetzten Beamten gegenüber verhielt sich der Mann höchst aggressiv und bedrohte sowie beleidigte diese während des gesamten Einsatzes massiv. Im Einsatzverlauf kam der Verdacht auf, dass der 36-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Da er mit seinem Auto zur Kaserne fuhr, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Der 36-Jährige ließ sich weiter nicht beruhigen und leistete Widerstand gegen die Beamten, weshalb es laut Polizei schließlich in Gewahrsam genommen werden musste. Den Mann erwarten nun mehrere Strafanzeigen. (AZ)

