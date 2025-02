Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet

Ein betrunkener Autofahrer hat am frühen Freitagvormittag bei Altenstadt im Landkreis Weilheim-Schongau einen Unfall verursacht und ist danach geflüchtet. Die Polizei fand ihn in einer Unterführung, als er gerade das Vorderrad seines Wagens wechseln wollte.

Der 50-Jährige aus Peiting war mit seinem Pkw auf der B472 von Marktoberdorf in Fahrtrichtung Schongau unterwegs, als er nach links von seiner Fahrspur abkam und mit einem entgegenkommenden Kleintransporter zusammenprallte, teilt die Polizei mit. Der Verursacher fuhr weiter, ohne an der Unfallstelle anzuhalten. Am Unfallort blieben Fahrzeugteile liegen. Eine 63-Jährige aus Peiting erkannte dies zu spät und kollidierte mit den Trümmern.

Die Fahndung nach dem flüchtigen 50-Jährigen war erfolgreich. Laut Polizei versteckte er sich mit seinem Pkw in einer nahe gelegenen Unterführung und war gerade dabei, sein linkes Vorderrad zu wechseln. Aufgrund seines auffälligen Verhaltens wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert, der deutlich im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit lag. Beim Verursacher wurde daraufhin eine Blutentnahme durchgeführt. Sein Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 14.000 Euro. (AZ)