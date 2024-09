Motorradfahrer wird bei Sturz schwer verletzt

In Altenstadt ist am Freitag ein Motorradfahrer bei einem Sturz schwer verletzt worden. Der 61-Jährige wollte nach Polizeiangaben gegen 13.35 Uhr aus einem Kreisverkehr in die Burglachbergstraße einfahren. Dabei musste er jedoch verkehrsbedingt abbremsen.

Das Vorderrad blockierte und der 61-Jährige stürzte. Sein Motorrad fiel mit vollem Gewicht auf sein Bein. Dadurch erlitt er schwere Verletzungen. Der Mann wurde in das Krankenhaus Weilheim gebracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. (AZ)