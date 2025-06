Neuwahlen beim Kreisverbandstag der KAB Ammer-Lech

Beim Kreisverbandstag der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) Ammer-Lech, der am 10. Mai 2025 in Altenstadt stattfand, wurde turnusgemäß der Vorstand neu gewählt. Michael Schmatz aus Penzberg wurde dabei einstimmig in seinem Amt als Kreisvorsitzender bestätigt. Als stellvertretende Kreisvorsitzende wählten die Delegierten Marion Nöbauer aus Rott. Die Position der Kassiererin übernimmt weiterhin Sylke Martin. Zum neuen Schriftführer wurde Franz Blank, ebenfalls aus Rott, gewählt. Die Aufgaben der Revisoren übernehmen künftig Hermann Albrecht aus Weilheim und Peter Nöbauer aus Rott.

Darüber hinaus wurden beratende Mitglieder durch die Ortsverbände benannt. Diese können aus den Reihen der Ortsvorsitzenden, deren Stellvertretungen oder der Ortsverbandsleitungen stammen und unterstützen den Kreisvorstand in beratender Funktion. Der wiedergewählte Kreisvorsitzende und Sozialversicherungsfachwirt Michael Schmatz nutzte den Kreisverbandstag, um wichtige sozialpolitische Anliegen zu adressieren. In seiner Rede kündigte er die Initiative „Weilheimer Rentengespräche“ an, mit der die KAB zur Diskussion über die Zukunft der gesetzlichen Rentenversicherung anregen möchte.

„Der Generationenvertrag in seiner bisherigen Form funktioniert nicht mehr“, betonte Schmatz. „Wir haben künftig immer mehr Rentner, aber gleichzeitig weniger Beitragszahler.“ Er forderte eine umfassendere Finanzierung der Rentenkasse und sprach sich dafür aus, neue Selbstständige, Berufsanfänger im Beamtenverhältnis sowie Abgeordnete von Bundestag und Länderparlamenten in die gesetzliche Rentenversicherung einzubeziehen.

Im Anschluss an den offiziellen Teil und ein gemeinsames Mittagessen besuchten die Teilnehmenden den Vestlerhof in Altenstadt. Der Hof steht für regionale Landwirtschaft mit eigener Produktion von Rindfleisch, Wurstwaren und Kartoffeln. Zusätzlich bietet der Vestlerhof Ferienwohnungen und Führungen an und verbindet so regionale Agrarprodukte mit touristischen Angeboten. Der Kreisverbandstag fand seinen feierlichen Abschluss mit einem Gottesdienst in der Basilika von Altenstadt.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!