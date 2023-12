Partygänger setzen in Schwabniederhofen Küche in Brand

Nach einer durchfeierten Nacht nahm ein Kochversuch in Schwabniederhofen eine dramatische Wendung: Ein Feuer brach aus.

Ein Peitinger und seine Freundin wollten am Dienstag, 26. Dezember, nach einem ausgiebigen Partybesuch noch in der elterlichen Küche in Schwabniederhofen so richtig aufkochen. "Keine gute Idee und diese auch noch schlecht ausgeführt", schildert die Polizeiinspektion Schongau in ihrem Pressebericht. Denn bei der Kochaktion geriet den noch deutlich alkoholisierten Partygängern zunächst die Bratpfanne und dann der Dunstabzug in Brand.

Bis der Brand mittels Feuerlöscher durch den Peitinger und den Vater seiner Freundin gelöscht werden konnte, war die Küche durch den Rauch bereits so stark verrußt, dass sie jetzt renovierungsbedürftig ist. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Das Paar und der Vater kamen mit dem Rettungswagen und einer Rauchvergiftung ins Landsberger Klinikum. Die Feuerwehren Schwabniederhofen, Hohenfurch, Altenstadt und Schongau waren mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort. (AZ)

