Streit in einer Gemeinschaftsunterkunft in Altenstadt eskaliert

In einer Gemeinschaftsunterkunft kommt es zu einer Schlägerei zwischen Bewohnern. Ein Mann leistet erheblichen Widerstand und verletzt drei Polizisten.

Am Mittwochnachmittag ist es in einer Gemeinschaftsunterkunft in Altenstadt zu einer Schlägerei gekommen. Wie die Polizei mitteilt, gerieten drei Bewohner zunächst in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf schlug dann ein 26-jähriger Afghane mit einem Schuh auf einen 43-jährigen Iraner ein. Der Iraner schlug daraufhin mit der Faust in das Gesicht des Afghanen. Die Beteiligten konnten zunächst durch den Sicherheitsdienst getrennt werden.

Als der Afghane bereits im Rettungswagen behandelt wurde, lief er plötzlich aus dem Fahrzeug und versuchte erneut, den in der Nähe befindlichen Iraner anzugreifen. Der Angriff konnte durch die anwesenden Polizeibeamten unterbunden werden, indem sie den Mann zu Boden brachten.

Mann tritt mit Füßen nach Polizisten

Dabei leistete er jedoch erheblichen Widerstand und trat mit den Füßen gegen die Beamten. Durch die Widerstandshandlungen wurden drei Beamte verletzt, so die Polizei.

Aufgrund der psychischen Ausnahmesituation, in der sich der 23-Jährige befand, wurde er anschließend in eine Fachklinik eingewiesen. Gegen ihn wird nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und weiterer Delikte ermittelt. (AZ)

