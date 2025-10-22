Die Bundeswehr führt Schießübungen am Standortübungsplatz Landsberg durch

Vom 2. bis 10. November führt die Bundeswehr auf dem Standortübungsplatz Landsberg planmäßige Ausbildungs- und Schießübungen durch. In diesem Zeitraum kommt es auf dem zwischen der Stadt und Dornstetten gelegenen Gelände zu Fahrbewegungen, Schießbetrieb sowie erhöhter Lärmbelastung im Umfeld des Übungsplatzes, teilt die Bundeswehr in einer Pressemeldung mit.

Neben den Tagesübungen sind auch zwei Nachtübungen vorgesehen: in der Nacht vom 4. auf den 5. November sowie in der Nacht vom 5. auf den 6. November. Die Bundeswehr bittet die Bevölkerung um Verständnis für mögliche Beeinträchtigungen durch Lärm oder Verkehrsbewegungen.

Das Betreten des Übungsplatzes ist streng verboten, teilt die Bundeswehr mit. Deutlich sichtbare Warnschilder kennzeichnen den militärischen Sicherheitsbereich. Ebenso sind Drohnenflüge über dem Übungsplatz untersagt. Eltern werden gebeten, ihre Kinder auf die Gefahren eines militärischen Übungsgeländes hinzuweisen und sicherzustellen, dass das Gelände nicht betreten wird. (AZ)