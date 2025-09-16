Icon Menü
Am Wochenende findet das 26. Langerringer Markttreiben statt

Langerringen

Am Wochenende findet das 26. Langerringer Markttreiben statt

Kunsthandwerker und Hobbykünstler kommen zum 26. Markt mit dem besonderen Flair der wandernden Musik- und Tanzgruppen.
Von Hieronymus Schneider
    • |
    • |
    • |
    Das Langerringer Markttreiben findet wieder statt.
    Das Langerringer Markttreiben findet wieder statt. Foto: Hieronymus Schneider (Archiv)

    Am Sonntag um 10 Uhr wird das 26. Langerringer Markttreiben durch Böllerschüsse eröffnet. Etwa 80 Verkaufsstände wurden bei der Marktleiterin Tina Weißig angemeldet. Sie werden die Ortsmitte um das Rathaus, die beiden Kirchen und die Viktor-von-Scheffel-Straße in eine Einkaufsmeile mit Kunsthandwerk aller Art verwandeln. Dazwischen machen kulinarische Schmankerl und die flanierenden Musikgruppen vom evangelischen Posaunenchor über Alphornbläser und Trommlergruppen bis zu Tanzvorführungen den Markt zu etwas ganz Besonderem.

    Zum festen Bestandteil des Markttreibens gehören die Oldtimer- und die Vogelausstellung. Die Musikkapelle Langerringen hat ihren Stand am La Baconnière-Platz. Für die Kinder gibt es ein Karussell, eine Mini-Eisenbahn und verschiedene Animationen. Die Landfrauen und die Gallusfrauen laden zum Kaffee- und Kuchengenuss ins Gemeindezentrum ein. Das Markttreiben findet bei jedem Wetter statt und schließt um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, kostenlose Parkplätze stehen zur Verfügung und werden ausgeschildert.

    Am Vorabend des Markttreibens gibt es am Samstag ab 18 Uhr ein Marktfest im Festzelt am La Baconnière-Platz mit dem Langerringer Dampfnudelgebläse. Für das leibliche Wohl sorgen der Musikverein, die Spielvereinigung und der Katholische Burschenverein.  

