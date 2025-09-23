Bücherschatz aus Landsberg: Amerikanische Soldaten beschreiben altes Handwerk

Auf der Suche nach weiteren Häusergeschichten und ehemaligen Geschäften in Landsberg ist unsere Redaktion in der Bibliothek des Historischen Vereins auf einen wahren Schatz gestoßen: „Assignment in Bavaria“ heißt ein Büchlein, das dort zu finden ist, und das in englischer Sprache eine Auswahl an Berichten über Handwerksmeister ihres Fachs in Bayern enthält, zwei davon in Landsberg: Kürschnermeister Abt vom Pelzhaus Abt am Holzmarkt hinter der Stadtpfarrkirche und Likörmeister Deimel von der Georg Zettl Likör Fabrik in der Hubert-von Herkomer-Straße 88.

Recherchiert, geschrieben und fotografiert wurde von amerikanischen Soldaten der Landsberg Air Base, die hier von 1951 bis 1953 stationiert waren. Sie erlebten nicht nur ihren jeweiligen Dienst im Militär, sondern auch ein oft andersartiges Land mit unbekannten Traditionen, Festen, Bräuchen. Städte mit langer Geschichte und Handwerker mit solidem Wissen. So machten sich einige von ihnen neugierig auf Reisen im Jeep durch Bayern, am Steuer Paul Zittlau, der die „tricky German roads“ bestens kannte und mit Reportern und Fotografen manchmal zwölf Stunden am Stück und auch bei Schnee und Eis unterwegs war. Mit dabei war auch Heinz Fischer, der bei den Forschungen unterstützte und übersetzte.

Icon vergrößern LT-Mitarbeiterin Dagmar Kübler hat in der Bibliothek des Historischen Vereins eine Schrift über die Landsberger Geschäfte nach dem Krieg entdeckt. Foto: Thorsten Jordan Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen LT-Mitarbeiterin Dagmar Kübler hat in der Bibliothek des Historischen Vereins eine Schrift über die Landsberger Geschäfte nach dem Krieg entdeckt. Foto: Thorsten Jordan

Die Berichte erschienen zuerst in der Truppenzeitung „Landsberg Bavarian“ Dann wurden sie von T/Sgt. Larry T. Maxim, Chefredakteur von „Landsberg Bavarian“, im Buch „Assignment in Bavaria“, das 1954 in der Landsberger Verlagsanstalt Martin Neumeyer herausgegeben wurde, zusammengefasst. Das Vorwort des Buches zeugt von Weitsicht und zeigt den Willen von Verstehen und Lernen in einem fremden Land. So sollte das Buch auch als Kulturtransfer in die Heimat dienen und zur Bildung der jungen Soldaten, unter denen sich vielleicht auch ein paar künftige Staatsmänner befänden, so Maxim - und was könnte eine bessere Basis für diese sein als der direkte Kontakt und das Verstehen von anderen Personen. Niemals zuvor habe eine so große Anzahl an Amerikanern die Chance gehabt, das fehlende Verständnis zwischen Nationen auszugleichen.

Ein Foto zeigt den spärlich beleuchteten Landsberger Hauptplatz

Auf ihren Fahrten über Land und in die Städte schauten die amerikanischen Soldaten neugierig in die Ställe von Bauern, erlebten den Fasching und das Oktoberfest sowie die Segnung von Tieren. Sie schauten den Schuhplattlern auf die Füße und wohnten Jagden bei. Sie stießen aber auch nächtens auf menschenleere Innenstädte: So zeigt ein Bild den spärlich beleuchteten Hauptplatz in Landsberg. Die Bildunterschrift dazu lautet: „Der Hauptplatz in Landsberg um Mitternacht ist typisch für die meisten bayerischen Städte. Die Strassen sind verlassen und ruhig. Die Bayern gehen früh zu Bett und stehen früh auf.“ Auf großes Interesse stieß das bayerische Handwerk und seine Meister. So schauten sie den Geigenbauern in Mittenwald zu, den Holzschnitzern in Oberammergau - und sie waren zu Besuch in der Likörfabrik Zettl (heute Witt Weiden) und dem Pelzhaus Abt (heute Immobilienmakler Re/Max) in Landsberg.

Pelze wurden damals vor allem von einer Frankfurter Agentur gehandelt und aus Russland, Skandinavien und Amerika bezogen. Der Kürschner schnitt die Pelze in Zick-Zack-Form und streckte sie auf die Mantellänge. Gleichzeitig wurden Schönheitsfehler im Pelz oder seiner Farbe herausgeschnitten. Mit einer Spezialmaschine wurden die Stücke, manchmal wurden bis zu 1000 benötigt, zusammengenäht. Beim Stil der Mäntel sei Abt sehr kreativ gewesen, lautet das Urteil des Berichtverfassers. Er brauchte nur eine Illustration aus einem Modemagazin und schnitt danach das entsprechende Modell nach Kundenwunsch und exakt auf dessen Maße. Abhängig von der Pelzart und dem Schnitt flossen 50 bis 100 Stunden Arbeit in einen Mantel.

Icon vergrößern Die Likörfabrik Zettl befand sich in der Hubert-von-Herkomer-Straße 88 in Landsberg. Foto: Christian Rudnik Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Likörfabrik Zettl befand sich in der Hubert-von-Herkomer-Straße 88 in Landsberg. Foto: Christian Rudnik

Die Landsberger Likörfabrik war über die Grenzen Bayerns bekannt

Die Georg Zettl Likör Fabrik in Landsberg, gegründet 1886, stellte feine Liköre her, die über die Grenzen Bayerns hinaus bekannt waren. Zu den Sorten gehörten Brombeere, Kirsche, Aprikose, Goldwasser und der Landsberger Klosterlikör mit Kräutern. Beim Likörmachen gab es einige Geheimnisse – oder zumindest ließ sich Likörmeister Deimel nicht immer über die Schulter schauen. So erlangten die Amerikaner keine Erkenntnis über die Zusammensetzung der Extrakte, die dem Zuckersirup-Alkoholgemisch den Geschmack gaben, und auch den Herstellungsprozess des berühmten Kräuterlikörs behielt Deimel für sich. Von den vier Räumen, die sich hinter der Ladenfront befanden, waren zwei stets fest verschlossen. Zum einen der Raum für die geheimen Extrakte. Zum anderen der Lagerraum für das Fass mit purem Alkohol. Dieser wurde von der bayerischen Regierung versiegelt. Wenn Alkohol benötigt wurde, brach ein „Government tax official“, also ein Steuerbeamter, das Siegel an der Tür persönlich auf und nahm 2000 DM an Steuern ein.