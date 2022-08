Ammersee

vor 10 Min.

16-Jährige ertrunken: Wie konnte es zum tödlichen Badeunfall kommen?

Stand-Up-Paddling ist ein Trendsport, der in Europa vor allem auf Seen betrieben wird. Die meisten von ihnen haben eine sogenannte Leash mit der man sich sichern kann.

Plus Eine 16-Jährige fällt bei Eching von einem SUP-Board ins Wasser und ertrinkt. Was die Wasserwacht beim Stand-up-Paddling rät und wie der Stand der Ermittlungen ist.

Von Oliver Wolff

Es waren dramatische Minuten am Badestrand von Eching mit tragischem Ende. Am Sonntagnachmittag bargen Taucher der Wasserwacht eine 16-Jährige aus Buchloe tot aus dem Wasser, die zwei Tage zuvor von einem Board für Stand-up-Paddling (SUP) etwa 300 Meter vom Ufer entfernt ins Wasser gefallen war (LT berichtete). Sie konnte nicht schwimmen. Ihre 15-jährige Schwester musste alles hautnah mitansehen und ihre Familie von der Ferne. Der Fall macht fassungslos und lässt Fragen offen. Warum trug das Mädchen nicht eine Schwimmweste, obwohl es nicht schwimmen konnte. Warum war es nicht gesichert?

