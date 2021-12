Ammersee

Alkoholisierte Frau beißt in Wielenbach Polizeibeamten

In Wielenbach hat eine Frau eine Polizistin und einen Polizisten angegriffen.

Eine alkoholisierte Frau verletzt sich am Samstagabend in Wielenbach selbst und soll in eine psychiatrische Klinik gebracht werden. Doch dann rastet sie aus.

In Wielenbach hat eine alkoholisierte Frau am Samstagabend eine Polizistin und einen Polizisten angegriffen. Demnach wurde die Weilheimer Inspektion gegen 21 Uhr zu einer alkoholisierten Person im Gemeindebereich gerufen. Die 40-jährige Frau hatte sich beim Eintreffen der Streifenbesatzung bereits mehrere Verletzungen selbst zugefügt. Diese wollte sie jedoch nicht behandeln lassen und wurde gegenüber dem Rettungsdienst sowie der Polizei zunehmend aggressiver. Frau reist in Wielenbach Polizeibeamtin an den Haaren Aufgrund der Selbstgefährlichkeit musste laut Polizeibericht eine Einlieferung in eine psychiatrische Klinik vorgenommen werden – die 40-Jährige ging jedoch plötzlich auf die Polizisten los: Sie riss einer Beamtin an den Haaren und biss einem Beamten in die Hand. Zudem beschädigte sie ein Funkgerät und leistete bei der Fesselung erheblichen Widerstand, indem sie wild um sich schlug und trat. Die Polizistin und der Polizist wurden durch die Handlungen der Frau verletzt, konnten ihren Dienst aber fortsetzen. Gegen die 40-Jährige, die anschließend in eine Klinik verbracht wurde, wird nun laut Polizei unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamten, Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung ermittelt. (lt) Lesen Sie dazu auch Landsberg Plus Prozess in Landsberg: Mann rastet gegenüber Polizisten aus

