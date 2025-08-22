„Fokus ist soziales Engagement in der Region“

Ämterwechsel beim Rotary Club Ammersee: Turnusgemäß übergab der Versicherungsmanager Thomas Münkel die rotarische Präsidentenkette an die geschäftsführende Vorständin der Carl-Orff-Stiftung, Judith Janowski. Eines der Sozialprojekte im rotarischen Jahr 2025/26 wird laut der neuen Präsidenten ein Jugendaustausch mit dem französischen Partnerclub nahe Paris sein. Dabei sollen junge Erwachsene mit französischen Gleichaltrigen zusammenkommen, um bei einem sozialen Projekt gemeinsam zu helfen und die Kultur des Partnerlandes kennenzulernen. So ist geplant, Essen für Tafeln im Großraum Paris zu sammeln. Im Juni 2026 steht ein Gegenbesuch der Franzosen an den Ammersee auf dem Programm.

Der Fokus des Rotary Club Ammersee liegt aber weiterhin auf Sozialprojekten in der Region. Judith Janowski: „Auch in unserer Region rund um den Ammersee gibt es viele Menschen, die auf Hilfe von außen angewiesen sind. Armut und Not sind oft nicht sichtbar, aber vorhanden.“ So werden weiterhin regelmäßig die Tafeln und Hospizvereine unterstützt. Außerdem helfen die Rotarier bei der Ausstattung von Erstklässlern aus benachteiligten Familien mit Schulranzen und -materialien sowie engagieren sich bei der Musikförderung und den KidsCamps. Im kommenden Jahr loben sie zudem gemeinsam mit den regionalen Partnerclubs Wörthsee, Landsberg und Ammersee-Römerstraße den Nachhaltigkeitspreis Lech-Ammersee aus.

In diesem Jahr wird zudem Ende August ein Benefiz-Segeln mit Klaus Gattinger auf der Sir Shakleton organisiert, um Müttern, die nicht „auf der Sonnenseite des Lebens wandeln“ eine kleine Auszeit zu gönnen. Ende Oktober ist ein Benefizkonzert in der katholischen Pfarrkirche St. Nikolaus in Herrsching geplant. Dann heißt es „Die Orgel und der Wein“ – eine musikalische Weinprobe mit fränkischen Wein-Tänzen und den dazu passenden erlesenen Tropfen unter Leitung von Anton Ludwig Pfeil, begleitet von einem Vokalensemble.

