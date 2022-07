Herrenlose Kleidung: Suchaktion der Polizei bei Obermühlhausen

An einem Badeweiher bei Obermühlhausen werden Schuhe und ein Kleidungsstück gefunden. Das Rätsel ist inzwischen von der Polizei gelöst.

Nach einer möglicherweise vermissten Person hat die Dießener Polizei am Sonntagabend im Raum Obermühlhausen gesucht. Inzwischen konnte die Polizei das Rätsel um ein paar Schuhe und ein Kleidungsstück lösen.

Wie der Leiter der Polizeiinspektion Dießen, Alfred Ziegler, auf Nachfrage unserer Redaktion informierte, sei die Polizei darüber informiert worden, dass sich an einem Badeweiher bei Obermühlhausen Schuhe und ein Kleidungsstück befinden. Die Polizei habe sich daraufhin routinemäßig dort umgesehen, ohne jemanden zu finden. Es sei aber auch niemand vermisst gemeldet worden, so Ziegler weiter. Schuhe und Kleidung wurden daraufhin in die Inspektion gebracht. Inzwischen sei deren Eigentümer auch ausfindig gemacht worden. Er werde die Kleidungsstücke in der Inspektion abholen. (AZ)

