In Dießen werden an acht Autos Reifen zerstochen. Die Polizei hat eine erste Spur.

In Dießen sind Reifenstecher unterwegs. Wie die Polizei meldet, wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Schützenstraße mehrere Autos beschädigt. Dabei stachen unbekannte Täter mit einem scharfen Gegenstand in die jeweils rechten Reifen von acht Fahrzeugen, die dort geparkt waren.

Dadurch verloren die Reifen teilweise so viel Luft, dass ein Platten entstand. In einem Fall wurden sogar beide rechten Reifen angegangen, sodass der Halter laut Polizei den ADAC rufen musste, um seinen Wagen wieder flott zu bekommen.

War eine Gruppe Jugendlicher nachts unterwegs?

Die Polizei Dießen hat die Ermittlungen aufgenommen. Bislang gibt es Hinweise, dass am Sonntag gegen 1 Uhr eine Gruppe von Jugendlichen durch die Schützenstraße gezogen sei. Die Polizei sucht nun Zeugen, die weitere Hinweise auf einen möglichen Täter oder eben auf die Gruppe von Jugendlichen geben können, die gegebenenfalls auch als Zeugen in Betracht kommen. (lt)

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Dießen unter Telefon 08807/9211-0.

