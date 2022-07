Kaltenberger Ritterturnier: Eine Ära geht zu Ende

Plus Noch hat das Kaltenberger Ritterturnier 2022 nicht richtig begonnen, da ist schon klar: Wenn sich am 31. Juli die Arena auf Schloss Kaltenberg leert, geht nicht nur das diesjährige Spektakel, sondern eine Ära zu Ende.

Die Generalprobe ist (fast) pannenfrei über die Bühne gegangen - alles auf Schloss Kaltenberg ist bestens vorbereitet für das größte neuzeitliche Ritterturnier der Welt. Am Freitagabend (15. Juli) geht es mit der legendären wie bezaubernden Gauklernacht los und ab Samstag, 16. Juli, begrüßt Prinz Luitpold von Bayern zigtausende Zuschauerinnen und Zuschauer und über 300 Mitwirkende in der Arena.