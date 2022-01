Windach

vor 51 Min.

Bauen: Kein Vorkaufsrecht für Grundstücke an der Windach

Plus Die Gemeinde Windach will sich, wenn sich Gelegenheiten bieten, Grundstücke an der Windach sichern. Doch dafür fehlt es an der Rechtsgrundlage.

Von Nicole Burk

Kann die Gemeinde Windach Grundstücke, die entlang der Windach und in Wasserschutzgebieten liegen, durch ein Vorkaufsrecht erwerben, falls diese zum Kauf angeboten werden? Zu dieser Frage hatte die Gemeinde eine Rechtsanwaltskanzlei mit der juristischen Vorprüfung beauftragt. Über deren nun vorliegende Stellungnahme diskutierte das Gremium in seiner jüngsten Sitzung.

