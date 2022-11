Schondorf braucht über zehn Millionen Euro für Straßensanierungen

Plus Schondorf hat einige dringend sanierungsbedürftige Straßen. Die Kostenschätzung beträgt über zehn Millionen Euro. Wegen der Straße Kirchenäcker kommt es im Rat zum Schlagabtausch.

Es ist für Schondorf, wo oft im Gemeinderat mit Verweis auf die Haushaltslage um jeden Euro gerungen wird, eine gewaltige Summe: Mehr als zehn Millionen Euro würden laut Kostenschätzung fällig, um reparaturbedürftige Straßenschäden zu beheben. Im Bauausschuss des Gemeinderats wurde nun über das weitere Vorgehen diskutiert und im Gemeinderat selbst die Planungen für die Sanierung von Kirchenäcker und St.-Anna-Straße vorgestellt. Bettina Hölzle, Fraktionssprecherin der CSU, übte dabei deutliche Kritik, die mehreren Gemeinderatsmitgliedern der Grünen sichtlich aufstieß.