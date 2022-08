Region Ammersee

Streit an Tankstelle in Weilheim eskaliert

An einer Tankstelle in Weilheim sind die Pächterin und ein Kunde heftig in Streit geraten.

An einer Tankstelle in Weilheim geraten die Pächterin und ein Kunde in Streit. Der 28-Jährige beleidigt zudem einen Polizisten.

Am Samstagnachmittag kam es an einer Weilheimer Tankstelle zu einem heftigen Streit zwischen der Pächterin und einem Kunden.. Am Ende musste die Polizei einschreiten. Laut Polizeibericht hatte ein 28-Jähriger aus Gröbenzell an einer der Zapfsäulen getankt und legte anschließend auf dem Gelände der Tankstelle eine Zigarettenpause ein. Die Pächterin wies ihn darauf hin, dass er dies unterlassen und sein Motorrad nach dem Betanken zur Seite fahren soll. Polizisten als "Witzfigur" bezeichnet Danach gehen die Aussagen der beiden Beteiligten auseinander: Während die Pächterin angibt, vom Kunden sofort verbal bedroht und auch körperlich angegangen worden zu sein, verweist dieser darauf, dass er von der Pächterin mehrfach geschlagen worden sei. Jedenfalls wurde der Streit durch eine Streife der Weilheimer Polizei aufgenommen. Dabei wurde der 28-Jährige laut Polizei ausfällig und bezeichnete einen der beiden Beamten als „Witzfigur“. (AZ) Lesen Sie dazu auch Landsberg Landsberg: Rentnerin schlägt Mutter vor deren Kindern

Ammersee Weilheim: Seniorin mit Rollator wird angefahren und schwer verletzt

