Streit ums Gendern bei der Vhs Ammersee/West flammt wieder auf

Plus Die Leiterin der Volkshochschule Ammersee/West greift im Programmheft nochmals den Streit um den Genderstern auf. Der Widerspruch lässt nicht lange auf sich warten.

Pünktlich zum Herbstsemester flammt bei der Volkshochschule Ammersee/West der Sprachstreit um den Genderstern ("Bürger*in") wieder auf. Im neuen Programmheft findet sich diese Schreibung zwar gemäß dem Mehrheitsbeschluss der Verbandsversammlung nicht mehr. Allerdings sorgt das Editorial von Vhs-Leiterin Heike Gerl für Diskussionsstoff. "Loyal ist das nicht", kommentiert Verbandsrat Michael Hofmann (Bayernpartei) aus Dießen die einleitenden Worte Gerls, die sich auch auf die Sprachentscheidung der Verbandsversammlung beziehen.