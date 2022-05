Unbekannte brechen in Spielhalle in Herrsching ein

In einer Spielhalle in Herrsching wird eingebrochen. Der Einbrecher hinterlässt nicht nur einen hohen Sachschaden.

Am Sonntag in den frühen Morgenstunden ist ein Unbekannter in eine Spielhalle in Herrsching eingebrochen. Er erbeutete Bargeld und richtete einen hohen Sachschaden an.

Am 1. Mai, kurz nach 6 Uhr, noch bevor in der Region die ersten Maibäume aufgestellt wurden, stieg ein Einbrecher mit einer Leiter in die Spielhalle in Herrsching ein. Im ersten Stock schlug der Täter ein Fenster ein und zog dann auch gleich die Leiter mit ins Gebäude, teilt die Polizei mit. In der Spielhalle gelang es dem Unbekannten einen Automaten aufzubrechen und daraus etwa 400 Euro zu entwenden. An einem weiteren Automaten scheiterte er dann jedoch.

Ein Hebelwerkzeug bleibt im Automaten stecken

Möglicherweise musste der Unbekannte seine Tat auch abbrechen, da ihm das Werkzeug ausging. Denn ein Hebelwerkzeug blieb laut Polizei in einem Automaten verkeilt stecken. Von einem Trennschleifer fanden die Polizeibeamten am Tatort eine verbrauchte sowie eine zerbrochene Trennscheibe. Aufgrund der erheblich beschädigten beziehungsweise zerstörten Automaten beträgt der Sachschaden nahezu 20.000 Euro. (lt)

