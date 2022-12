Ammersee

Verhalten der Jugend ist Thema bei Uttinger Bürgerversammlung

Plus Bei der Bürgerversammlung in Utting drehen sich die Fragen um die Jugend, den Verkehr und das Polizeibootshaus. Vorgehen bei der Grundschule weiter unklar.

Weit weniger besucht als in früheren Jahren war die Bürgerversammlung in Utting – vielleicht, weil die großen "Aufreger“ fehlten – wie vor einiger Zeit der geplante Bau eines Polizeibootshauses. Um diesen ist es ruhig geworden, so konnte Bürgermeister Florian Hoffmann auf die Frage eines Uttingers auch keine Neuigkeiten bieten. Zwar sei der von der Gemeinde vorgeschlagene Standort für ein Bootshaus im Freizeitgelände vom neuen Zuständigen im Innenministerium, Sando Kirchner, besichtigt worden, ob die Regierung jedoch zu diesem oder einem anderen Standort tendiere, darüber gebe es keine Informationen. Damit der Staat in Utting bauen kann, ist eine Grunddienstbarkeit der Gemeinde nötig. Dazu sei der Gemeinderat jedoch derzeit nicht bereit, da noch immer keine Pläne für ein Bootshaus vorlägen. Diese seien für dieses Jahr in Aussicht gestellt worden, sagte Hoffmann. Er nahm auch zu Fragen zum Verkehr und der Jugend Stellung.

