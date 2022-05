Große Vermisstensuche auf dem Ammersee bei Herrsching

Wasserwacht und Polizei suchen auf dem Ammersee bei Herrsching nach einer vermissten Person. Zwei Hubschrauber sind im Einsatz.

Großeinsatz am Muttertag: Am Sonntagabend suchten Wasserwacht und Polizei bei Herrsching nach einer vermissten Person auf dem Ammersee. Die Umstände sind noch unklar.

Wie die Kreiswasserwacht Landsberg in den sozialen Medien mitteilt, wurde die Wasserwacht Herrsching gegen 17 Uhr auf ein Tretboot mit einer akut erkrankten Person aufmerksam. Der Mann, der laut Polizei auch betrunken war, gab an, dass sich eine weitere Person auf dem Boot befunden habe. Die Rettungskette wurde in Gang gesetzt und nach der vermissten Person gesucht.

Zwei Hubschrauber sind im Einsatz

Zur Unterstützung der Wasserwacht wurden ein Rettungshubschrauber und im Nachgang ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Auch die Flugdrohnen der Wasserwacht Eching und der Feuerwehr Oberpfaffenhofen kamen laut Kreiswasserwacht zum Einsatz. Die Feuerwehr Herrsching übernahm die Suche an Land und der Rettungsdienst stand mit Rettungswagen und Notarzt bereit.

Wie die Kreiswasserwacht am Sonntagabend mitteilte, konnte die vermisste Person bis zu diesem Zeitpunkt nicht gefunden werden. (lt)

