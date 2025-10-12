Bei der Sanierung der Ammerseebahn ist schon wieder Halbzeit

Halbzeit ist inzwischen beim seit August laufenden zweiten Teil der Generalsanierung der Ammerseebahn. Zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember werden die Züge wieder rollen, hat am Freitag bei einem Baustellentermin der Projektleiter bei der Deutschen Bahn (DB), Patrik Baur, versichert. Das spektakulärste Arbeitsgerät, die Planumssanierungs- und Reinigungsmaschine (RPM) „Katharina die Große“, die im vergangenen Jahr schon im Einsatz war, wird am Sonntag bereits fertig sein. Sie arbeitet sich derzeit noch von Pflaumdorf in Richtung Geltendorf vor..

Die gelbe Riesenmaschine hebt Gleise und Schwellen an. Zwei Ketten räumen den Schotter und die alte Planumschutzschicht (PSS) weg. Der Schotter wird gereinigt, nicht mehr brauchbares Material ausgesiebt. Im nächsten Arbeitsgang wird ein Geotextilband verlegt, auf das die neue PSS geschüttet wird, bevor dann der mit Neumaterial ergänzte Schotter wieder eingebaut wird. Bis zu 100 Meter pro Stunde schafft die Maschine, ideal sind 70 bis 80 Meter, zum Teil kommt man aber nur zehn Meter vorwärts, vor allem dann, wenn der Schotter mit Lehm vermischt ist, der die Ketten verklebt.

Auch die Entwässerung an der Ammerseebahn wird erneuert

Teilweise muss daher die Auflage für Gleise und Schwellen konventionell mit Baggern erneuert werden. In der zweiten Hälfte der Streckensanierung folgen nun diese Arbeiten, die die RPM nicht ausführen kann.

Die 300 Meter lange Planumssanierungs- und Reinigungsmaschine der Firma Spitzke erledigt einen Großteil der Streckensanierung an der Ammerseebahn. Foto: Thorsten Jordan

Neben der Erneuerung von Unterbau, Schwellen und Gleisen gibt es aber auch rechts und links davon einiges zu tun, wie bei St. Ottilien zu sehen ist. Dort wird auf 800 Metern die Tiefenentwässerung neu gemacht, weitere drei Kilometer zwischen Dießen und Utting. Weiters wurden an den Bahnübergängen die sogenannten „Überfahrsysteme“ erneuert, ebenso sechs Weichen. Dazu kommen Arbeiten an Durchlässen und Randwegen, um sie in einen richtliniengerechten Zustand zu bringen, erklärt Baur weiter.

In dem Geländeeinschnitt östlich von St. Ottilien wird auch die Entwässerung erneuert. Foto: Thorsten Jordan

Bis Dezember sollen die Arbeiten, die auch 2025 eine viermonatige Sperrung erforderlich gemacht haben, abgeschlossen sein. Im Ergebnis werden 25 von 33 Kilometern auf Neubaustandard gebracht sein. Dann können die Züge der Bayerischen Regiobahn wieder ohne Langsamfahrstellen bis zu 120 Kilometer pro Stunde fahren, was die Pünktlichkeit verbessern soll. Nach einigen Monaten Fahrbetrieb werden stellenweise „Qualitätsstopfungen“ am Schotter erfolgen, wenn erkennbar ist, ob und wo es Setzungen gegeben hat. Diese Arbeiten dürften aber in der Regel nachts in den Stunden erledigt werden können, in denen keine Züge fahren. Der Abschnitt zwischen Dießen und Weilheim wird bereits ab Sonntag wieder befahrbar sein.

So sieht es an den Bahnhöfen und Haltepunkten aus

Und die restlichen acht Kilometer? Dabei handle es sich um die Abschnitte an Haltepunkten und Bahnhöfen, erklärt Baur. Diese seien wie in Utting und Dießen teilweise in den vergangenen Jahren erneuert worden. Andere wie Schondorf bleiben erst einmal unverändert. Ginge man an diese heran, dann seien inzwischen verschärfte Sicherheitsvorschriften zu beachten - unter anderem müsste der bisher höhengleiche Übergang mit einer Unterführung ersetzt werden.

Am Haltepunkt in St. Ottilien werden die neuen Schwellen abgeladen, die bei der Erneuerung der Ammerseebahn verbaut werden. Eine alte russische Lokomotive zieht die Waggons, mit denen der nicht mehr verwendbare Schotter weggefahren wird. Foto: Thorsten Jordan

An der Ammerseebahn wird an sieben Tagen in der Woche von 7 bis 19 Uhr gearbeitet. Neben etwa 30 bis 40 Beschäftigten der Firma Spitzke sind noch weitere Unternehmen tätig, die beispielsweise den Altschotter abtransportieren, sodass in der Spitze rund 70 bis 80 Personen an der Baustelle zu tun haben. „Wir bewegen heuer 100.000 Tonnen Material“, nennt Projektleiter Baur eine Zahl, und zeigt auf den Berg von Altschotter, der gerade auf einem Lagerplatz südöstlich von St. Ottilien aufgeschüttet und anschließend zur Entsorgung weggebracht wird. Dort liegt auch einiger Schrott: die ausgebauten Stahlschwellen von 1936, die nun mit Betonschwellen ersetzt werden.